Zestawienie ofert 5G u naszych operatorów z minimum 50 GB transferu danych

Po udostępnieniu ostatnio nowej ofert na abonament 5G przez T-Mobile, postanowiłem dziś przygotować dla Was aktualne zestawienie wszystkich ofert na abonament, subskrypcję czy na kartę z dostępem do 5G u wszystkich naszych operatorów.

Skoro mowa o dostępie do 5G, zestawienie ograniczymy do ofert z minimum 50 GB transferu danych. Teraz, przy powszechnym dostępie do filmów 4K czy grania w chmurze na smartfonach, już przy jednej takiej sesji możemy pozbyć się kilku gigabajtów z naszej paczki. Warto więc zapatrzyć się w plan z w miarę dużym limitem transferu danych w miesiącu, by wystarczyło go na inne nasze aktywności w sieci.

Wszystkie prezentowane oferty oferują w pakiecie z internetem nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS, więc nie będę dołączał tej informacji do każdej z ofert z osobna.

Oferty z dostępem do 5G z limitem minimum 50 GB transferu danych

a2mobile

Zaczynamy alfabetycznie od a2mobile, operator ten ma w swojej ofercie na kartę plan z limitem transferu danych na poziomie 50 GB w cenie 44,90 zł miesięcznie.

Orange

W Orange na kartę dostępny jest pakiet za 40 zł miesięcznie, w którym możemy aktywować dostęp do internetu z limitem 60 GB transferu danych. W tytule instrukcji powyżej jest błąd w pisowni, powinno być - Jak mieć Bez limitu z 5G i Social Pass + 60 GB za 40 zł?

Z kolei w abonamencie Orange możemy skorzystać z planu za 60 zł z limitem transferu danych 50 GB. W bonusie jest tu dostęp do HBO GO za 20 zł miesięcznie.

Play

Play na kartę to również 50 GB transferu danych, które dostaniemy za doładowanie w Play24 i aktywowanie pakietu za 40 zł miesięcznie.

Plus

W abonamencie Plus skorzystamy z planu za 65 zł miesięcznie z limitem transferu danych 60 GB. W bonusie jest tu 120 minut na rozmowy międzynarodowe, dostęp do Tidala na cały okres umowy oraz pakiet 250 GB przez 3 kolejne okresy rozliczeniowe.

Plush

Nieco taniej taki pakiet 60 GB transferu danych kosztuje w submarce Plush, zapłacimy za niego 60 zł miesięcznie.

Premium Mobile

Kolejny operator wirtualny w zestawieniu to Premium Mobile z pakietem 50 GB transferu danych za 39,70 zł miesięcznie.

T-Mobile

Na koniec tej części zestawienia T-Mobile z abonamentem 5G, i z największym limitem 80 GB transferu danych za 65 zł miesięcznie.

Oferty 5 GB z minimum 50 GB transferu danych

Oferty 5 GB z minimum 50 GB transferu danych Premium Mobile Play na kartę Orange na kartę a2mobile Orange abonament Plush abonament Plus abonament T-Mobile abonament Transfer danych 50 GB 50 GB 60 GB 50 GB 50 GB 60 GB 60 GB 80 GB Opłata miesięczna 39,70 zł 40,00 zł 40,00 zł 44,90 zł 60,00 zł 60,00 zł 65,00 zł 65,00 zł Zobowiązanie Miesiąc Brak Brak Brak 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

Tak więc najtańszą ofertą 5G z limitem 50 GB transferu w miesiącu ma tutaj Premium Mobile, najdroższe z kolei są oferty Plusa i T-Mobile, z tym że ten ostatni oferuje największy limit - 80 GB.

Oferty z dostępem do 5G z limitem minimum 100 GB transferu danych

a2mobile

Tu lista będzie tylko nieco krótsza. W a2mobile skorzystamy z limitu 100 GB transferu danych w pakiecie za 59,90 zł miesięcznie.

Orange

Orange ponownie reprezentuje tę kategorię z dwiema opcjami. Pierwsza to abonament za 80 zł z limitem transferu danych 105 GB w miesiącu. Bonusem jest tu dostęp do HBO GO za 5 zł miesięcznie.

Druga to subskrypcja w Orange Flex za 80 zł miesięcznie z limitem 100 GB.

Play

W abonamencie Play za 65 zł możemy skorzystać z dostępu do 5G tego operatora z limitem 140 GB danych w miesiącu.

Plus

Natomiast w Plusie mamy plan z limitem 120 GB za 85 zł miesięcznie z takimi samymi bonusami jak w przypadku planu za 65 zł.

Premium Mobile

To już drugi plan Premium Mobile w tym zestawieniu, tym razem z limitem 100 GB transferu danych, za który zapłacimy 54,70 zł miesięcznie.

T-Mobile

T-Mobile ponownie kończy i drugą część zestawienia z najdroższym planem w tej kategorii za 90 zł miesięcznie, ale też z największym limitem transferu 150 GB w miesiącu.

Oferty 5 GB z minimum 100 GB transferu danych

Oferty 5 GB z minimum 100 GB transferu danych Premium Mobile a2mobile Play abonament Orange abonament Orange Flex Plus abonament T-Mobile abonament Transfer danych 100 GB 100 GB 140 GB 105 GB 100 GB 120 GB 150 GB Opłata miesięczna 54,70 zł 59,90 zł 65,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 85,00 zł 90,00 zł Zobowiązanie Miesiąc Brak 2 lata 2 lata Brak 2 lata 2 lata

Oferty z dostępem do 5G z limitem minimum 200 GB transferu danych

Play

Na końcu tego zestawieniu zostało dwóch operatorów. Play w swoim najdroższym planie oferuje limit transferu na poziomie 150 GB, dodatkowo na drugiej karcie skorzystamy z 5G z limitem 200 GB, razem jest to 350 GB za 75 zł miesięcznie.

T-Mobile

T-Mobile natomiast ma plan za 120 zł z limitem 200 GB transferu danych oraz z bonusem w postaci dostępu do usługi Rozrywka uwolniona przez cały okres umowy.