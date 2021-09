Nowa oferta na internet mobilny 5G w Plush z limitem 200 GB

Do tej pory w ofercie internetowej Plusha był jeden plan za 30 zł miesięcznie, w którym na start dostawaliśmy 40 GB transferu danych, a który to zwiększał się do 60 GB po pół roku i po roku do 80 GB w miesiącu.

Teraz dojdzie nowy pakiet, w którym od razu będziemy mogli korzystać z dużej paczki danych z limitem aż 200 GB w miesiącu za 60 zł. Tutaj również zawieramy umowę na czas nieokreślony, a w promocji do końca tego roku skorzystamy z dostępu do 5G Plusa. Z kolei przez cały czas korzystania z nowego planu (jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące) w cenie pakietu uzyskamy dostęp do serwisu muzycznego Tidal.

Czy to opłacalna oferta? Na tę chwilę to najlepsza opcja na internet mobilny 5G w zasięgu sieci Plus. W Premium Mobile za plan ze 100 GB (+100 GB w nocy) zapłacimy obecnie 49,90 zł, a za 200 GB (+200 GB w nocy) już aż 99,90 zł. Z kolei w Lajt Mobile plan z limitem 100 GB (+200 GB w nocy) kosztuje 39,99 zł, ale to cały czas mniejszy pakiet w dzień, który jest wymagany do korzystania z nocnego transferu.

Natomiast jak sprawdzimy ofertę samego Plusa, to w pakiecie za 50 zł skorzystamy z limitu 120 GB transferu danych w miesiącu, a limit 250 GB kosztuje już 75 zł miesięcznie. Tak więc, jeśli chcecie przetestować internet mobilny 5G Plusa i posiadacie już router WiFi obsługujący nową technologię, najlepszą na to opcją będzie na tę chwilę właśnie ta nowa oferta w Plush.

Źródło: Plus.