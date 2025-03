Odkrywamy pierwsze sekrety Nintendo Switch 2. Jest na co czekać

Powoli zbliżamy się do pełnej prezentacji konsoli Nintendo Switch 2, która zaplanowana jest na 2 kwietnia tego roku. Choć Japończycy w swojej pierwszej zapowiedzi byli bardzo oszczędni w informowaniu nas o tym, co będzie oferowała nowa generacja, zaprezentowali jej wygląd i podstawowe funkcje z magnetycznie mocowanymi joy-conami, większym ekranem i dodatkowymi funkcjami, które szerzej zostaną opisane na początku kwietnia. W tym samym miesiącu ruszą też specjalne wydarzenia na żywo Nintendo Switch 2 Experience, w ramach których fani japońskiej marki będą mieli okazję sprawdzić konsolę i to, co oferuje. A co z samą premierą? Wciąż nie wiemy, kiedy konsola trafi do sprzedaży – w sieci pojawiają się informacje, że może to nastąpić najwcześniej w czerwcu.

Zanim jednak Switch 2 pojawi się na sklepowych półkach, będziemy o nim słyszeć jeszcze nie raz. I na kilka tygodni przed odkryciem wszystkich kart przez Nintendo, do sieci trafił kolejny zestaw informacji (tym razem oficjalnych), które rzucają nieco więcej światła na to, z czym będziemy mieć do czynienia w przypadku nowej generacji hybrydowej konsoli japońskiego producenta. Kilka godzin temu Bartek informował, że Nintendo Switch 2 doczeka się pełnego wsparcia dla czatu głosowego, którego w Nintendo Switch zabrakło i wymagało np. korzystania z dedykowanej aplikacji mobilnej lub zewnętrznego komunikatora. Teraz dowiadujemy się nieco więcej o technicznych aspektach konsoli.

Nintendo Switch 2 bez tajemnic. W sieci pojawia się coraz więcej informacji o konsoli

Z dokumentów Federalnej Komisji Łączności (FCC), która wydaje zgodę na sprzedaż sprzętu elektronicznego w Stanach Zjednoczonych, wynika, że Nintendo Switch 2 wyposażony będzie zarówno w nowsze technologie, jak i te, które były już dostępne w poprzedniej generacji. Zacznijmy więc od końca. Switch 2 będzie posiadał wsparcie dla NFC, a czytnik będzie wbudowany w prawy kontroler Joy-con. Jeśli więc macie w domu kolekcję amiibo, będziecie z nich mogli zapewne korzystać na nowym modelu. Co więcej, nowa konsola będzie wspierała Wi-Fi 6, co z pewnością przełoży się na lepsze i stabilniejsze połączenie internetowe – zarówno przy ściąganiu gier z Nintendo eShop, jak i przy rozgrywkach online. Konsola posiadać też będzie dwa złącza USB-C, co też widzieliśmy na prezentacji. Dokumentacja FCC potwierdza jednak, że oba porty pozwolą na ładowanie konsoli, co z pewnością ucieszy tych, którym nie pasował sposób podłączania przewodu do Switcha.