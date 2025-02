Nintendo nie pozwoli już zaoszczędzić. Nagła decyzja przed premierą nowego Switcha

Nintendo nie jest i nigdy nie było znane z hojnych obniżek cen swoich gier. Chociaż w dzisiejszych czasach jest lepiej niż kiedykolwiek, to wciąż nie jest czempionem obniżek nawet na wieloletnie gry. Jeden system był pocieszeniem w tej sytuacji, lecz właśnie klamka zapadła. Koniec z rabatami.

Nintendo zakończy działanie usługi dającej zniżki

Każda zakupiona fizycznie oraz w eShopie (cyfrowym sklepie gier na Nintendo Switch) gra, dostarczała użytkownikom ekwiwalent w postaci złotych monet. Podczas zakupu wersji cyfrowej dostawało się ich 1:1, zaś jeżeli chodzi o wersje pudełkowe... Sprawa była skomplikowana i wysoce nieuczciwa. Każdy punkt był odpowiednikiem 5 groszy, które można było wykorzystać podczas zakupu cyfrowej kopii gry. Dzięki temu przy solidnych obniżkach można było wyrwać gry całkowicie "za darmo". Cóż, najwyraźniej nawet to było dla użytkowników za wiele dobra.

Nintendo bowiem właśnie ogłosiło, że kończy z tym programem. Na moment przed zamknięciem roku fiskalnego, bowiem 25 marca 2025, nie będą już w sklepie przyznawane złote monety (Gold Points). Wszystkie posiadane punkty, będą możliwe do wykorzystania przez rok od momentu gdy wpadły na nasze konta. Data i fakt ich ważności wprowadza kilka wyjątków na listę. Punkty wciąż będą przyznane w przypadku:

gier pudełkowych, które były wydane przed 24 marca, ale muszą zostać zarejestrowane w ciągu roku,

Cóż, cała sytuacja jest bardzo komiczna. To już i tak nie był jakiś wybitny układ, a teraz graczom pozostały jedynie platynowe monety (Platinum Points), które można wykorzystać do zakupu awatarów, ramek i teł dla profili, a także wybranych przedmiotów z oficjalnego sklepu Nintendo. Szczęśliwie jest wygodny sposób sprawdzić ważność swoich monet, jest ona dostępna w tabelce z dokładną datą na stronie My Nintendo.

Na tę chwilę nie wiadomo czy z nowym Switchem nie wprowadzą nowej oferty, lecz wiemy już na pewno, że do zakupu gier wydanych na Nintendo Switch 2, nie wykorzystamy voucherów, które zakupiliśmy w ramach obecnej generacji Nintendo Switcha.