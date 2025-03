Nintendo Switch 2 z funkcją o którą proszono latami? Wiele na to wskazuje

Nintendo od wielu lat żyje w swoim świecie i gra we własnej lidze, co... jest dobre i złe zarazem. Bo choć firma odnosi gigantyczne sukcesy, to wielu graczy narzeka na brak podstawowych funkcji w ich grach. Takich, które są więcej niż oczywistością wszędzie indziej, a u nich najzwyczajniej w świecie nie istnieją: jak funkcja czatu głosowego. Okazuje się, że wraz z premierą nowej konsoli Nintendo może nadrobić zaległości, a przynajmniej tak sugeruje nowy patent, który firma złożyła na terenie Stanów Zjednoczonych pod koniec ubiegłego miesiąca. Dokument sugeruje nie tylko natywną integrację czatu głosowego, ale także obsługę funkcji czatu bliskiego zasięgu, co może znacząco odmienić jakość zabawy w przypadku produkcjach wieloosobowych.

Z dokumentu wynika, że Nintendo planuje wdrożenie systemu umożliwiającego komunikację głosową w czasie rzeczywistym między graczami znajdującymi się w niewielkiej odległości od siebie. Taka funkcja może okazać się prawdziwą perełką, z której skorzystają zwłaszcza miłośnicy szalonych sieciowych rozgrywek -- w tym oczywiście flagowych produktów Nintendo jak Splatoon czy Mario Kart. Dlaczego to takie istotne? Cóż, obecnie Nintendo obchodzi wszystko dookoła i... korzysta z osobnej aplikacji do czatu głosowego, którą ci mogą zainstalować na swoich urządzeniach mobilnych (smartfonach lub tabletach). Jest to rozwiązanie które... jakoś działa, ale bez wątpienia jest mniej wygodne, niż natywna implementacja takiej funkcji bezpośrednio w urządzeniu.

Nowy przycisk na kontrolerach: to on pomoże w łatwiejszej komunikacji?

Choć na tę chwilę sporo jest tajemnic, domysłów i plotek -- to w kontekście czatu głosowego sporo mówi się o tajemniczym przycisku „C”. Ten widoczny jest na nowych kontrolerach Joy-Con i to właśnie on może mieć związek z czatem głosowym. Na tę chwilę Nintendo nie wdaje się jeszcze w żadne szczegóły, bo na te przyjdzie nam chwilę poczekać, ale po wrzuceniu pierwszej krótkiej zapowiedzi konsoli, internet zaczął wybuchać od plotek i domysłów. Teraz wielu komentujących twierdzi, że wspomniany przycisk na kontrolerze może posłużyć nam do szybkiego włączania i wyłączania mikrofonu lub aktywowania wspomnianego już trybu czatu bliskiego zasięgu.

Więcej szczegółów już niebawem. Nintendo za niecały miesiąc opowie nam wszystko o konsoli

Pierwszy trailer Nintendo Switch 2 zostawił nas z wieloma pytaniami bez odpowiedzi. Ta odpowiedź ma nadejść już niebawem - bo na początek kwietnia firma zapowiedziało świeżutkie Nintendo Direct, w ramach którego zdradzi więcej szczegółów związanych z konsolą i wszelkiej maści niespodziankami, które w związku z nią dla nas przygotowuje. Wtedy też mamy poznać cenę urządzenia, a także konkretną datę premiery. Prezentacja została zaplanowana na 2. kwietnia, a jeśli wierzyć przeciekom nowy sprzęt trafi w nasze ręce jeszcze przed wakacjami!