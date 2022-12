Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że wszystkie nowe telefony komórkowe, tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, słuchawki nagłowne i douszne, przenośne konsole do gry i głośniki, czytniki elektroniczne, klawiatury, myszki, przenośne systemy nawigacji i laptopy, które ładuje się przewodowo i które działają przy zasilaniu do 100 W, będą musiały posiadać port USB typu C. I to niezależnie od marki. To efekt procedowanych od dłuższego czasu zmian w prawie obowiązującym na obszarze Unii Europejskiej.

USB-C obowiązkowo od 2024 r. Wiemy dokładnie kiedy

Źródło: Depositphotos

W październiku Rada Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziła dyrektywę o uniwersalnej ładowarce, a wczoraj została ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to, że wejdzie w życie z dniem 27.12.2022 r. Od dnia 28.12.2024 r. niemal wszystkie urządzenia elektroniczne będą musiały być zasilane z wykorzystaniem złącza USB-C. A to oznacza, że zarówno Apple, jak i inni producenci, którzy nie korzystają jeszcze z tego złączą, będą mieli prawie cały 2024 r. na dostosowanie się do nowych przepisów. Wartu tu zaznaczyć, że nie mają one zastosowania do produktów, które weszły na rynek zanim rozpoczęto stosowanie przepisów dyrektywy. A to oznacza, że Apple nie musi się jeszcze spieszyć i na kablach Lighting jeszcze zarobi.

Wrześniowa premiera w 2024 r. to zapewne iPhone 16. I ten nadal może wykorzystywać złącze Lightning. Dopiero premiera iPhone'a 17 planowana na 2025 r. będzie musiała przynieść zmiany w portach. Jakie? O tym, że Apple dostosuje się do nowych przepisów zostało potwierdzone przez przedstawicieli firmy. nie powiedzieli oni jednak wprost, że umieszczą w iPhonie USB-C. Od lat krążą plotki, że amerykańska firma myśli o całkowitym porzuceniu portu ładowania i zaoferować wyłącznie ładowanie bezprzewodowe. Być może nowa dyrektywa europejska zachęci Apple do podjęcia tego kroku.

Przypomnijmy. Nowe przepisy związane z obowiązkowym wykorzystywaniem złącza USB-C do ładowania dotyczą licznych urządzeń przenośnych:

telefonów komórkowych

tabletów i czytników

cyfrowych aparatów fotograficznych i konsol do gier wideo

słuchawek (w tym dousznych) i głośników

myszek i klawiatur bezprzewodowych

nawigacji

Od dnia 28 kwietnia 2026 r. przepisami tymi będą objęte także laptopy.