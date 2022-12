Apple zaoferuje produkty z układami produkowanymi w Stanach Zjednoczonych. Kiedy?

Gigant z Cupertino robi co w jego mocy, by jak najbardziej uniezależnić się od Chin. Potwierdziły się informacje o tym, że Apple planuje oferować sprzęty z układami produkowanymi w Stanach Zjednoczonych.

O tym że Apple coraz bardziej skłania się ku temu, by wykorzystywać w swoich smartfonach układy wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych wiadomo nie od dziś. Dyskutuje się o tym od wielu miesięcy, jednak dotychczas nie było żadnych oficjalnych deklaracji ze strony włodarzy z Cupertino. Aż do dzisiaj - kiedy to Tim Cook oficjalnie potwierdził, że planują korzystać z układów produkowanych na terenie Stanów Zjednoczonych przez doskonale wszystkim znanych TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Dzisiejszy dzień to dopiero początek. Dziś łączymy doświadczenie firmy TSMC z niezrównaną pomysłowością amerykańskich pracowników. Inwestujemy w silniejszą, jaśniejszą przyszłość, zasadzamy nasze ziarno na pustyni w Arizonie, a w Apple z dumą pomagamy pielęgnować jego wzrost.

Fabryki w Arizonie mają powstać dwie - i to właśnie tam mają być produkowane czipy w technologii 3-nanometrów i 4-nanometrów, które trafią do produktów Apple. Pierwsza z fabryk ma być gotowa w 2024 roku, druga - dwa lata później. Jak widać - Tim Cook i jego ekipa coraz mocniej chcą zdystansować się od Chin, stąd regularnie czytamy doniesienia o tym, że kolejne elementy ich linii produkcyjnych są przenoszone w inne części świata. W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się m.in. o tym, że iPhone'y produkowane będą w Indiach, poza tym gigant z Cupertino testuje także opcję przeniesienia produkcji swoich Macbooków oraz Apple Watchów do Wietnamu. Przed nimi jeszcze spora droga - ale jak widać, to plan rozpisany na kilka lat. Może sukcesywnie, krok po kroku, uda im się dopiąć swego.

Źródło