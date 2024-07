„Czysta woda” w TVP? Spójrzcie na te wyniki opinii telewidzów

Nadmienię tu na wstępie, iż CBOS od 2020 roku bada opinie telewidzów w kwietniu każdego roku, więc wyniki za 2024 rok obejmują tak naprawdę zaledwie jeden kwartał po zmianach. Niemniej można już na tej podstawie wyciągnąć jakieś wnioski.

W tytule tego tekstu zawarłem wycinek obietnicy szefa programu informacyjnego „19:30” z jego pierwszego grudniowego wydania i wiem, że już kilkukrotnie „tłumaczył” się on z tych słów. Pierwszy raz po raporcie Demagoga, obnażającego niedociągnięcia nowej ekipy:

Najbardziej rozjeżdża się "czysta woda", którą tam postulowałem. Ja nie powiedziałem, że my ją wprowadzimy, tylko będziemy chcieli ją zaproponować.

Jeszcze bardziej dobitnie Marek Czyż odniósł się do tego, w rozmowie z Gazeta.pl:

W tej czystej wodzie, którą zaproponowaliśmy, jest zawarty taki pomysł, żeby pokazać różnicę między tym co było, a tym co jest. Jeśli ktoś uważa, że Czyż obiecał czystą wodę i czystej wody nie ma i jest kłamcą, to nie chcę z nim rozmawiać, bo jest głupkiem (…). Proponujemy na pewno inną jakość niż ta, która była. I w tym znaczeniu to JEST czysta woda i przy tym będę się upierać.

Jaka jest różnica w opiniach telewidzów, między tym co było a jest? Trudno powiedzieć - dosłownie. Wyniki zeszłorocznego badania opinii CBOS znajdziecie w tym tekście: TVP nie da się oglądać, TVN już bierze przykład - sytuację nadal ratuje Polsat.

Tutaj zostawię tylko wykres z poprzedniego roku dla TVP, na którym widać, iż od 2020 roku odsetek ocen złych dla tej stacji był wyższy od ocen dobrych. Co się zmieniło po zmianie ekipy? Niby mamy tu gwałtowny spadek ocen złych, ale niewielką zmianę przy opiniach dobrych.

Musimy więc tu zajrzeć do szczegółowej tabelki, w której widać, iż osoby które wcześniej oceniały TVP źle, rzeczywiście teraz „zgłupiały” i licznie zasiliły grupę telewidzów - trudno powiedzieć.

Co z pozostałymi stacjami? Przejdźmy teraz na koniec listy, czyli do Telewizji Republika, która to po raz pierwszy pojawiła się w tym roku w badaniu opinii mediów w Polsce (otrzymała już koncesję na nadawanie w ramach NTC).

Dobrze ocenia ją zaledwie 17% badanych, źle 26%, a aż 57% nie ma jeszcze wyrobionego zdania - to największy odsetek osób, z wszystkich stacji, które odpowiadały „trudno powiedzieć”. To dość niepokojące, bo przekaz tej stacji jest jednoznaczny, chyba nawet bardziej niż poprzedniej ekipy TVP.

Druga na liście stacja TVN odnotowała nieznaczne odbicie w górę ocen dobrych, kosztem ocen złych.

Podobna zmiana w granicach błędu statystycznego miała miejsce w przypadku stacji Polsat, aczkolwiek przenosząc wyniki na wykres, widać zaczątek przeciwnej tendencji niż ta, która ma miejsce w przypadku stacji TVN.

Od 2020 roku, telewidzowie TVN i Polsatu w zasadzie nie mają problemu z ich oceną i na tym samym poziomie oceniają te stacje, z drobnymi fluktuacjami w każdej grupie - dobre, złe i trudno powiedzieć.

Jeśli chodzi o TVP, przed nową ekipą sporo wyzwań, widać tu wyraźnie, że wiele jest jeszcze do zmiany i poprawy - oczywiście, jeśli zależy im na tym, by ta grupa niezdecydowanych nie zasiliła za rok z powrotem grupy oceniających źle jej poczynania.

