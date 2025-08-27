Mark Wahlberg wraca w wybuchowym filmie. Gdzie obejrzeć?

Już na początku października na Amazon Prime Video trafi nowy film z Markiem Wahlbergiem w roli głównej. Z czym przyjdzie nam się zmierzyć w „Nieczystej grze”?

Mark Wahlberg powraca w pełnym akcji filmie, który pierwotnie miał pojawić się w kinach, ale ostatecznie swoją premierę będzie miał na platformie Amazon Prime Video. Czy studio odpowiedzialne za tę produkcję nie widziało wystarczająco dużego potencjału w „Nieczystej grze”? czy też postanowiło spróbować czegoś innego i zamiast na duży ekran, zdecydowało się na streaming na VOD? Odpowiedzi na to pytanie raczej nie uzyskamy, ale fani filmów akcji z elementami thrillera będą zachwyceni – tym bardziej w Polsce, gdzie film zadebiutuje 1 października.

Reklama

Amazon Prime Video w naszym kraju jest częścią abonamentu Amazon Prime, który oprócz VOD, oferuje darmowe dostawy i zwroty milionów produktów z możliwością zamawiania do domu, Paczkomatów i punktów odbioru i to bez minimalnej kwoty zamówienia. Prime to także usługa Prime Gaming dająca każdego miesiąca dostęp do darmowych gier PC przypisywanych w różnych, popularnych sklepach z grami cyfrowymi oraz chmury Luna pozwalającej cieszyć się rozgrywką bez posiadania mocnego komputera. A wszystko to za 49 zł rocznie – to świetna cena za dostarczane przez Amazon usługi.

„Nieczysta gra” z datą premiery. Mark Wahlberg powraca z nowym filmem

W filmie „Nieczysta gra”, pełnym akcji thrillerze wprawny złodziej dokonuje największego skoku w swoim życiu. W tej realistycznej, inteligentnej, zwariowanej zabawie w kotka i myszkę Parker, Grofield, Zen i doświadczona ekipa wpadają na trop napadu, który stawia ich w szranki z nowojorską mafią.

W filmie grają Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield, Rosa Salazar, Keegan-Michael Key, Chukwudi Iwuji, Nat Wolff, Thomas Jane, Tony Shalhoub, Claire Lovering, Chai Hansen. Za reżyserię odpowiada Shane Black, którego widzowie kojarzą przede wszystkim jako twórcę serii „Zabójcza broń” i reżysera m.in. „Iron Man 3”, „Nice Guys. Równi goście”, czy „Predatora” z 2018 r. „Nieczysta gra” jest filmową adaptacją serii książek „Parker” autorstwa Richarda Starka.