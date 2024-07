Według danych GUS z 2023 roku dostępu do Internetu w Polsce nie posiadało 7% gospodarstw domowych. Duża część z tych osób nadal korzysta z telegazety. Z ich powodu stacje telewizyjne utrzymują przy życiu telegazetę. Usługa działa w naziemnej telewizji cyfrowej, kablowej oraz satelitarnej. Z funkcji tej nie skorzystają natomiast użytkownicy serwisów streamingowych i usług IPTV.

TVP nadal z telegazetą

Z projektu karty powinności na lata 2025 – 2029 wynika, że zniknąć mają kanały: Alfa TVP, TVP Kobieta, TVP Kultura 2, TVP Historia 2, TVP ABC 2, TVP Dokument, TVP Nauka i TVP Historia. Trzy ostatnie zastąpi TVP Wiedza. Powrócić ma natomiast TVP 4K, który znajdziemy w pakietach telewizji satelitarnej. Zmiany te są wynikiem braku rekompensat od państwa i problemami z uzyskaniem pieniędzy z abonamentu RTV. W projekcie nie ma jednak ani słowa o telegazecie.

W teletekście możemy wciąż znaleźć dużo interesujących informacji. Są to między innymi: wiadomości ze świata, program TV, serwis dla rolników, horoskopy, wyniki lotto, dział z ogłoszeniami, oferty towarzyskie oraz felietony. Najważniejsze jest udogodnienie dla osób niedosłyszących, gdyż dzięki liniom dialogowym są oni w stanie obejrzeć serial bądź film.

Telewizja Polska informuje, iż z teletekstu nadal korzysta około 1,5 miliona użytkowników i to na ich prośbę usługa nadal jest rozwijana. Najciekawsze jest to, że telegazeta TVP posiada wersję online. Jesteśmy więc w stanie korzystać z usługi w naszym smartfonie. Jest to świetne rozwiązanie dla osób starszych, które dopiero uczą się korzystać ze świata online. Osobiście sprawdziłem usługę i działa ona szybko, a w dodatku jest intuicyjna.

Prywatne stacje również utrzymują telegazetę

Telewizja Polsat, podobnie jak TVP nie zamierza rezygnować z teletekstu. Jej oferta jest zbliżona do oferowanej przez nadawcę publicznego. Są to: sport, program TV, wiadomości z kraju i ze świata czy horoskopy. Można tu znaleźć dodatkowo dział z informacjami o platformie Cyfrowy Polsat. Jest to oczywiście stara nazwa, gdyż w 2021 roku firma została przemianowana w Polsat Box. W przypadku TVN Warner Bros. Discovery zdecydowało się do ograniczenia funkcjonalności do programu telewizyjnego. Teletekst działa w stacjach TVN i TVN7.

Co ciekawe, w sieci można znaleźć stronę agregującą telegazety. Oferuje ona teletekst TVP 1, TVP 2, TVP Polonia, TVP Kultura, TVP Sport, Polsat i TV4. Jest to wehikuł do lat dzieciństwa, w których to zamiast spędzać długie godziny przed ekranem smartfona i komputera oglądało się telewizję i przeglądało telegazetę. Przyda się również w podróży, gdy nie chcemy przeglądać rozbudowanych portali informacyjnych.

Początki telegazety

Teletekst jako pierwsza uruchomiła stacja BBC w roku 1974. Z czasem jednak zastąpiono ją nowocześniejszą usługą. Oferuje ona znacznie bardziej rozbudowany interfejs względem poprzednika. W Polsce Telegazeta wystartowała 29 grudnia 1988 roku.

Wydawać by się mogło, iż przy rozwoju Internetu nie ma już miejsca na dawne rozwiązania. Okazało się jednak, iż jest to nieprawdą. Telegazeta nadal ma spore grono użytkowników, którzy zabiegają o rozwój usługi.

