TVP nie da się oglądać, TVN już bierze przykład - sytuację nadal ratuje Polsat

Programów informacyjnych TVP nie da się oglądać niemal od ośmiu lat, w to miejsce na zmianę zapoznawałem się z najnowszymi informacjami z kraju i ze świata na TVN i Polsat. Tak było do pierwszych wyborów w tym czasie, po których to TVN wziął sobie za cel raczej równać do TVP, a im bliżej drugich wyborów, które już niedługo - tym bardziej TVN zaczął upodobniać się do TVP.

Co robi w tym czasie robił Polsat? Bez zmian, od wielu lat uważam, że to stacja najbardziej wyważona i wypośrodkowana bez jakichś wyraźnych skrętów w którąś opcję polityczną. Pewnie tu też będą różne opinie, że jakieś układy na górze i podobne historie, ale przyznacie na pewno, że w kanałach informacyjnych Polsatu nie ma, krótko to nazwę - szczucia na jedną albo drugą stronę, co przeważa od dawana w TVP i w ostatnich latach już w TVN.

Dla odmiany ja przyznaje, że ok - Polsat potrafi, a wręcz lubi przemilczać niektóre kwestie, ale chyba już wolę to, niż szczucie. Jak to widzą Polacy? Spójrzmy.

Oceny stacji telewizyjnych wśród Polaków

Zaczynając od ocen sprzed dekady, widać wyraźnie, że zarówno TVP, jak i TVN oraz Polsat startowali z tego samego pułapu - około 80% Polaków dobrze te oceniały te stacje. Różniły się nieco tylko odsetkiem osób niezdecydowanych. Od 2016 roku TVP zaczęła równać w dół, coraz mniej osób wystawiały jej dobre oceny, coraz więcej złe.



Podobnie coraz gorsze notowania zaczęła mieć stacja TVN po ostatnich wyborach. Polsat - bez jakiś szczególnych zmian, jedynie istotnie wzrósł odsetek niezdecydowanych, jak oceniać tę stację. Jednak spójrzmy tylko na dobre i złe oceny, które pokazują jak zmieniały się nastroje Polaków co do tych stacji na przestrzeni ostatnich ponad dwóch dekad.



TVP startowała w 1997 roku z poziomu 70% dobrych ocen i 20% złych, po dekadzie dobiła do 80% dobrych i po przedostatnich wyborach gwałtownie dobre oceny spadły do niemal połowy, a w 2021 roku po raz pierwszy odsetek źle oceniających tę stację był większy niż dobrych ocen.



TVN zaczynał w 2002 roku ze stosunkiem dobrych vs złych ocen na poziomie 70% vs 10%. Podobnie odsetek dobrych obniżał się, a rosły złe po przedostatnich wyborach, ale odbywało się dużo wolniej niż w przypadku TVP. Nieco odbiło to w 2022 roku, ale już od początku tego roku linia dobrych ocen zbliża się do złych.



Polsat rozpoczął od podobnego pułapu ocen co TVP, a później… jakby ktoś próbował narysować dwie linie proste, oczywiście bez linijki i na mrozie, ale jednak to niebo a ziemia w porównaniu z TVP i obecnie TVN. Praktycznie nie da się oglądać kanałów informacyjnych - TVP od dawna, TVN w ostatnim czasie. Wystarczy mi raz dziennie odpalić o pełnej godzinie - bez reklam, nie tyle Polsat News, bo wolę newsy w pigułce w Wydarzeniach24 (genialny ruch z uruchomieniem tej stacji), bez sugerowania mi jak mam odbierać i rozumieć prezentowane wiadomości - robię to we własnym zakresie.

Źródło: CBOS.

Stock Image from Depositphotos.