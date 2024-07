„Włatcy móch: ONE”

Stacja TV4 niespodziewanie na swoim profilu na Facebooku poinformowała o nowym sezonie serialu „Włatcy móch”. Produkcja powróci po 13 latach. Będzie nosiła nazwę „Włatcy móch: ONE”. Premiera pierwszego odcinka zapowiedziana została na 8 września. W najnowszym sezonie powrócą dobrze znane postacie: Czesio, Maślana, Anusiak i Konieczko. Nie zabraknie też pani Frał oraz higienistki.

Dzisiaj stacja zamieściła kolejny wpis informujący o powrocie serialu:

Nowy sezon miał początkowo trafić do emisji w 2019 roku. Niestety w wyniku komplikacji prawnych premierę przełożono. Jednym z możliwych powodów, dla których serial nie został dotychczas opublikowany mogły być kwestie poruszanych tematów. W odcinku, który wyciekł do sieci, pojawia się wątek polityczny: bohaterowie serialu naśmiewają się z ówczesnych polskich władz. Znalazły się również odniesienia do sytuacji na arenie międzynarodowej.

O czym opowiada serial?

„Włatcy móch” to animowany serial przeznaczony dla widzów powyżej 16 roku życia. Przedstawia przygody czterech uczniów klasy II B szkoły podstawowej: Czesia, Maślanę, Anusiaka i Konieczko. Ich pomysłom przeciwstawia się nauczycielka pani Frał oraz higienistka. Animacja pełna była wulgaryzmów i scen o tematyce seksualnej. Mimo to serial cieszył się ogromną popularnością. Wiele osób porównywało produkcję z amerykańskim „Miasteczkiem South Park”. Program emitowany był od 2006 do 2011 roku na antenie TV4. Serial doczekał się również ekranizacji filmowej „Włatcy móch: Ćmoki, czopki i mondzioły”.

Najśmieszniejszą postacią w serialu niewątpliwie był Czesio. Zabawne było, jak doprowadzał do nerwów panią Frau. Komiczny był również fakt, że żadna z postaci w serialu nie zorientowała się, iż jest on martwy. Do myślenia mógł dać sam fakt, że mieszkał na cmentarzu.

Poprzednie sezony można oglądać na platformie Polsat Box Go. Ponadto od 7 lipca w każdą niedzielę na antenie TV4 od godziny 20.05 emitowane będą po dwa odcinki serialu.