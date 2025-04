NVIDIA zapewnia graczy: Nintendo Switch 2 zaskoczy cię możliwościami

Nintendo oficjalnie zaprezentowało Nintendo Switch 2 w minioną środę podczas specjalnego Nintendo Direct. Godzina poświęcona na przedstawienie sprzętu oraz gier wystarczyła, by rozgrzać graczy do czerwoności – zarówno tych, którzy od lat czekają na nową generację, jak i tych, którzy są rozczarowani polityką japońskiej firmy. Switch 2 do sklepów trafi już na początku czerwca – a dokładnie 5.06. Polacy już teraz mogą składać zamówienia przedpremierowe w niektórych sklepach, gdzie cena konsoli została ustalona na poziomie 2199 zł za podstawowy model oraz 2399 zł za pakiet z grą Mario Kart World do pobrania z oficjalnego sklepu eShop.

Reklama

Nintendo obiecuje wiele i chwali się, że Switch 2 odpowiada na potrzeby graczy oczekujących nie tylko świetnej rozgrywki, ale także grafiki na najwyższym poziomie. Wsparcie 4K, 120 FPS (dzięki VRR), HDR10 to dopiero początek. Gry od wewnętrznych studiów i firm zewnętrznych oferować mają wysoką jakość. Jednak na Nintendo Direct nie było tego za bardzo widać. Technologii NVIDIA trudno się było dopatrzeć w materiałach wideo zaprezentowanych podczas środkowego Nintendo Direct na którym oficjalnie zaprezentowano konsolę w całej okazałości i pokazano pierwsze gry, które trafią na nią w dniu premiery i kolejnych miesiącach.

Na trailerach i fragmentach rozgrywki w różnych tytułach nie brakowało spadków klatek, a grafika pozostawiała wiele do życzenia. Tuż po prezentacji zaczęły pojawiać się plotki i dyskusje, że tych technologii w sprzęcie japończyków nie będzie. Tym bardziej, że Nintendo było bardzo oszczędne w komunikowaniu tego, co znajdziemy wewnątrz sprzętu. Ogólniki w postaci niestandardowego procesor wyprodukowany przez firmę NVIDIA nie mówią praktycznie nic, i przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na to, by dowiedzieć się w szczegółach z czym mamy do czynienia.

Nintendo Switch 2 z pełnym wsparciem nowych technologii NVIDIA. Co znajdziemy w konsoli?

Nieco więcej informacji na temat układu zdradza teraz sama NVIDIA w obszernym wpisie na swoim oficjalnym blogu. Konsola Nintendo Switch 2 została wyposażona w nowoczesny układ stworzony przez NVIDIA, który znacząco podnosi wydajność konsoli. Procesor wykorzystuje dedykowane rdzenie RT i Tensor, co umożliwia obsługę zaawansowanych technologii takich jak ray tracing i Deep Learning Super Sampling (DLSS). Dzięki tym rozwiązaniom gry oferują bardziej realistyczne oświetlenie, cienie i odbicia, a także wyższą rozdzielczość bez utraty jakości obrazu. DLSS wykorzystuje sztuczną inteligencję do skalowania obrazu, co pozwala na uzyskanie szczegółowych grafik nawet przy niższej rozdzielczości renderowania.

Nintendo Switch 2 obsługuje rozdzielczość do 4K w trybie telewizyjnym oraz do 120 FPS w trybie przenośnym przy rozdzielczości 1080p. Konsola wspiera również HDR i zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) dzięki technologii NVIDIA G-SYNC, co zapewnia płynniejszą rozgrywkę bez efektu "rozrywania" obrazu. W porównaniu do poprzedniego modelu, układ graficzny w Switch 2 oferuje dziesięciokrotnie wyższą wydajność.

Dzięki Tensor Cores możliwe jest także wykorzystanie AI w funkcjach społecznościowych, takich jak śledzenie twarzy czy usuwanie tła podczas wideorozmów. Dla deweloperów przygotowano ulepszone narzędzia, zoptymalizowane API oraz zaawansowane silniki gier, co przyspiesza proces tworzenia gier i pozwala na pełne wykorzystanie możliwości sprzętu.