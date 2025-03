Gracze szykujcie portfele. Switch 2 trafi do sklepów lada dzień!

W świecie gier komputerowych 2025 rok mija wyjątkowo szybko. Od premiery do premiery zbliżamy się do wydarzenia, które dla wielu jest tym najważniejszym od długiego czasu. Konsola Nintendo Switch 2 już wkrótce trafi do sprzedaży i jest właściwie pewne, że z miejsca stanie się sprzedażowym hitem. Dzięki pewnemu przeciekowi wiemy już, od kiedy będzie można składać na nią pierwsze zamówienia.

Nintendo Switch 2: wyciekła data rozpoczęcia preorderów

Nie jest to pierwszy raz, gdy datę rozpoczęcia sprzedaży czy przedsprzedaży poznajemy w wyniku niefortunnego zdarzenia. Tym razem doszło do tego w kanadyjskim oddziale sklepu Best Buy. Ktoś, kogo pracą jest obsługa oficjalnego bloga sklepu, najprawdopodobniej pomylił się przy planowaniu wpisów. Dzięki temu wiemy już, kiedy rozpocznie się przedsprzedaż drugiej generacji japońskiej konsoli. Jeśli wpis, który oczywiście został już usunięty, mówił prawdę, przedsprzedaż Nintendo Switch 2 rozpocznie się 2 kwietnia 2025 roku. To dokładnie w tym samym dniu, kiedy odbędzie się oficjalna prezentacja nowej mobilnej konsoli rodem z Japonii.

Na pierwsze konsole trzeba będzie jednak poczekać

Choć najprawdopodobniej znamy już datę rozpoczęcia przedsprzedaży Nintendo Switch 2, gracze będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Niestety zwłaszcza w przypadku przedsprzedaży zamówienie danego towaru nie oznacza, że trafi on w nasze ręce lada chwila. Jak przewidują analitycy, najprawdopodobniej pierwsze egzemplarze konsoli Nintendo trafią do swoich przyszłych właścicieli dopiero w czerwcu. Oznacza to, że od momentu złożenia zamówienia do otrzymania konsoli trzeba będzie poczekać jeszcze kolejne dwa miesiące.

Czy to długo? Cóż, Nintendo odświeża swoją konsolę na tyle rzadko, że z pewnością warto być cierpliwym. Zanim rynek się wysyci do tego stopnia, że konsole będą swobodnie oczekiwały na sklepowych półkach na swoich nabywców zapewne upłyną kolejne miesiące.

Czy i na jakich zasadach przedsprzedaż Nintendo Switch 2 będzie prowadzona w Polsce? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Na szczęście 2 kwietnia już za kilka dni...