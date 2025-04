Oto gry na dzień dobry i nie tylko z Nintendo Switch 2! W co zagramy na najnowszej konsoli?

W to będziemy mogli zagrać już pierwszego dnia! Brawo Nintendo!

Jedyne co do tej pory było pewnikiem to nowa odsłona uwielbianej serii Mario Kart, którą sokole oczy fanów rozpoznały podczas pierwszej zapowiedzi ze stycznia 2025. Tym razem Nintendo było o wiele hojniejsze (zresztą poprzednio nawet nie potwierdzono czy domysły były słuszne) i wzorem poprzedniej-obecnej generacji, niektóre tytuły będą cieszyć jeszcze właścicieli obydwu zarówno pierwszej jak i drugiej konsoli.

Mario Kart World – dostępna 05.06

Oczywiście, że tego tytułu nie mogło zabraknąć! To szaleństwo, ale od premiery Mario Kart 8 w 2014 roku, nie było nowej odsłony od 11 lat! W końcu przyszedł kres oczekiwań fanów i nie mogli sobie nawet w najlepszych snach wyobrazić tego, co zaprezentowano. Wiele osób zadawało sobie pytanie, co więcej, może się pojawić? Nintendo znów zaskoczyło.

W jednym wyścigu będzie mogło wziąć udział aż 24 zawodników! Pierwszy raz w historii serii, świat gry będzie po prostu... Otwarty! Nie oznacza to zaniku klasycznych Grand Prix, niemniej będzie można zebrać paczkę przyjaciół i po prostu pozwiedzać świat! Więcej informacji zostanie podanych na specjalnym pokazie Nintendo Switch 2. Gra będzie dostępna na premierę!

Nintendo Switch 2 Welcome Tour – dostępna 05.06

Nintendo musiało trochę pozazdrościć PlayStation i ich preinstalowanej grze Astro's Playroom, która się dzieje w konsoli i pozwala zrozumieć, jak działają wszystkie nowości. Jednakże ich gra nie wygląda aż tak imponująco. Będzie się grało malutką postacią, która ma sekrety do odkrycia i wiele minigierek do pokonania. Gier pokazujących jak to wszystko działa. Gra będzie płatna, tylko w wersji cyfrowej i dostępna od razu!

Drag x Drive, wyjątkowa gra jakiej jeszcze nie widzieliśmy – dostępna 2025

To na pewno było zaskoczenie w trakcie prezentacji, ale nie negatywne! Wręcz przeciwnie, Nintendo zaskoczyło, sięgając po coś niecodziennego, a wielka szkoda! Nintendo daje wyjątkowy sygnał, że miłość do gier jest dla każdego. Drag x Drive wygląda jak Rocket League, lecz na wózkach dla osób z niepełnosprawnością. W drużynach 3 vs 3, gracze walczą o zdobycie punktów przy użyciu nowych funkcji Joy-Conów 2 oraz żyroskopów. Premiera już w lecie.

Nintendo Switch 2 Edition — gry w końcu zadziałają tak jak powinny

W dniu premiery nowej konsoli będą dostępne "trzy" formaty. Tak to zostało przedstawione przez firmę, najpewniej po to, aby w przyszłości uniknąć kłopotów związanych z tym, że ktoś kupił coś niepoprawnie. Gry wyłącznie na Switcha 2 będą miały czerwone nośniki fizyczne, w przeciwieństwie do obecnych czarnych. Część gier z pierwszej konsoli, zostanie także zaktualizowanych do Nintendo Switch 2 Edition. Będą one oferować:

Wyższą rozdzielczość, gry na Switchu 2 mogą działać nawet do 4k!

Lepsza jakość obrazu, w przeciwieństwie do pierwotnej wersji, odświeżone zyskają dzięki technologii HDR,

W końcu będą działać, jak należy. Moc nowej konsoli wesprze starsze gry tam, gdzie obecnie zawodzą,

Ulepszona zostanie także ich grafika, aby postawić kropkę nad i liftingu,

Posiadacze starszych wydań, będą mogli dokupić upgrade, nie podano ceny,

Odświeżone gry zawsze będą miały dopisek: Nintendo Switch 2 Edition.

Te gry na pewno zostaną odświeżone dla nowej konsoli

Nintendo zaprezentowało gry, które na pewno się pojawią w nowej, odświeżonej wersji. Tytuły nie powinny nikogo zaskoczyć.

Super Mario Party Jamobree – zaktualizowane tryby wykorzystujące możliwości Switcha 2 i jego akcesoriów. Czekają między innymi tryby do czterech osób przed jedną kamerą, sterowanie samochodzikiem głosem lub utrzymywanie rzeczy na głowie przy użyciu ciała (kamera), używanie joy-cona 2 jako myszki do strzelania przeciwników lub kierowanie ramionam, a także używanie kontrolerów jak spray'u,

– zaktualizowane tryby wykorzystujące możliwości Switcha 2 i jego akcesoriów. Czekają między innymi tryby do czterech osób przed jedną kamerą, sterowanie samochodzikiem głosem lub utrzymywanie rzeczy na głowie przy użyciu ciała (kamera), używanie joy-cona 2 jako myszki do strzelania przeciwników lub kierowanie ramionam, a także używanie kontrolerów jak spray'u, The Legend of Zelda Breath of the Wild oraz the Legend of Zelda Tears of the Kingdom – na liście nie mogło zabraknąć jednych z najgłośniejszych gier w całej histroii konsol, nie tylko Nintendo. Otrzymają wyższą rozdzielczość, HDR, lepszą grafikę. Dodatkowo pojawi się zupełnie nowe wsparcie wewnątrz aplikacji Nintendo Switch, której premiera będzie w maju tego roku. W zakładce Zelda Notes, będzie można znaleźć szereg przydatnych funkcji działających w parze z grą. Jak na przykład nawigacja niczym Google Maps! Głosowo zostaniemy pokierowani do kolejnego celu! Lub załadujemy konstrukcje innych graczy do świata Tears of the Kingdom,

– na liście nie mogło zabraknąć jednych z najgłośniejszych gier w całej histroii konsol, nie tylko Nintendo. Otrzymają wyższą rozdzielczość, HDR, lepszą grafikę. Dodatkowo pojawi się zupełnie nowe wsparcie wewnątrz aplikacji Nintendo Switch, której premiera będzie w maju tego roku. W zakładce Zelda Notes, będzie można znaleźć szereg przydatnych funkcji działających w parze z grą. Jak na przykład nawigacja niczym Google Maps! Głosowo zostaniemy pokierowani do kolejnego celu! Lub załadujemy konstrukcje innych graczy do świata Tears of the Kingdom, Kirby Forgotten Land wraz z nowiutką przygodą Star Crossed World,

wraz z nowiutką przygodą Metroid Prime 4 – oczywiście, że nie zabrkanie wsparcia dla nowego Metroida. Gra pierwornie zapowiedziana przy okazji premiery Nintendo Switch 1, w końcu ujrzy światło dzienne. Nowe kontrolery będzie można wykorzystać do strzelania i sterowania niczym na PC. Zadziała w rozdzielczości 4k 60fps oraz w 1080p z HDR 120fps. Również w trybie przenośnym, lecz gorszą rozdzielczością,

– oczywiście, że nie zabrkanie wsparcia dla nowego Metroida. Gra pierwornie zapowiedziana przy okazji premiery Nintendo Switch 1, w końcu ujrzy światło dzienne. Nowe kontrolery będzie można wykorzystać do strzelania i sterowania niczym na PC. Zadziała w rozdzielczości 4k 60fps oraz w 1080p z HDR 120fps. Również w trybie przenośnym, lecz gorszą rozdzielczością, Pokemon Legends ZA.

Czekamy jakie jeszcze gry zostaną zapowiedziane!

Znane gry jeszcze w 2025 i 2026 na Switchu 2!

Elden Ring,

Hades II ,

, Street Figther 6 (Amiibo i na premierę konsoli),

Deamons X Machina! Zupełnie nowa część gry, która debiutowała ze Switchem 1,

Zupełnie nowa część gry, która debiutowała ze Switchem 1, Split Fiction,

Hogwarts Legacy,

Tony Hawk Pro Skater 3+4,

Hitman World of Assassination,

James Bond Project 007 od twórców Hitmana,

od twórców Hitmana, Bravely Default – remaster jedynki z Nintendo 3DSa,

Hyrule Warriors Age of Imprisonment ,

, Deltarune chapters 12 (34) ,

, Borderlands 4,

Civilisation VII,

Enter the Gungeon 2,

Star Seekers,

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition,

Final Fantasy VII Remake,

i wiele innych!

Nintendo Switch Online+

Wraz z premierą nowej konsoli, subskrybenci droższego wariantu usługi Online w wykonaniu Nintendo, dostaną dostęp do gier z Gamecube'a. Na start będzie chociażby Wind Waker czy kultowy Soulcalibur 2!

Inne nowości zmierzające na Nintendo Switch 2! Jest także nowa gra twórców Dark Souls

The Duskbloods – From Software, dostępna 2026

Donkey Kong Bananza – Nintendo, premiera 17 lipca 2025

Kirby Air Riders – Nintendo, dostępna 2025

i wiele innych