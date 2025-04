Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na Nintendo Switch 2!

Pamiętacie premierę Cyberpunka 2077 pod koniec 2020 roku? To była gra, na którą czekał cały świat i choć start nie był pozbawiony problemów technicznych, polskie studio CD Projekt Red nie poddało się. Deweloperzy przez 2 lata ciężko pracowali, wydając liczne aktualizacje, poprawki (w tym przełomowy update 2.0) i wreszcie znakomite, szpiegowskie rozszerzenie "Widmo Wolności" (Phantom Liberty). Dzięki tej determinacji, Cyberpunk 2077 przeszedł niesamowitą transformację. Z gry o trudnym starcie stał się tytułem docenianym, wciągającym i dla wielu – wręcz kultowym. Teraz tętniący życiem świat Night City trafi również na konsolę Nintendo Switch 2.

Night City w twoich dłoniach

Cyberpunk 2077 trafi na konsolę Nintendo Switch 2 w wersji Ultimate Edition co oznacza, że gracze otrzymają od razu kompletną zawartość:

Podstawową wersję gry ze wszystkimi dotychczasowymi aktualizacjami i ulepszeniami.

Pełnoprawne rozszerzenie "Widmo Wolności".

Możliwość zagrania w tak rozbudowany i zaawansowany technicznie tytuł na konsoli przenośnej to z pewnością spełnienie marzeń wielu graczy. To także jasny sygnał, że wydajność procesora w Switchu 2 stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Możliwość eksplorowania mrocznych zaułków Night City, wykonywania zleceń i śledzenia losów V w dowolnym miejscu – w autobusie, pociągu czy na przerwie – brzmi niesamowicie.Obecność Cyberpunk 2077 Ultimate Edition w dniu premiery Nintendo Switch 2 to strategiczne i ekscytujące posunięcie. Pokazuje ambicje zarówno Nintendo, jak i CD Projekt Red. Dla wielu graczy może to być decydujący argument za zakupem nowej konsoli już na starcie.

To także druga ważna platforma, na której Cyberpunk 2077 zadebiutuje w tym roku. CD Projekt szykuje też wersję gry zoptymalizowaną pod kątem procesorów ARM dla komputerów Apple Macbook. Oznacza to, że grono potencjalnych nabywców tego tytułu znacząco się powiększy. Nic zapewne nie będą stało też na przeszkodzie aby Cybepunk 2077 pojawił się na tabletach czy nawet smartfonach Apple, ale w tej chwili to tylko nasze spekulacje.