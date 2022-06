Nowych Nvidii przybywa. Wreszcie koniec problemów z kupnem kart?

Lata 2020 - 2022 w kwestii elektroniki użytkowej już na zawsze naznaczone będą nie przez postęp technologiczny, który dokonał się w tym czasie, ale przez problemy, z którymi musieli mierzyć się producenci i konsumenci. Z jednej strony Covid-19 powodował problemy z półprzewodnikami, których zwyczajnie zabrakło i cierpiały na tym nie tylko karty graficzne, ale też branża moto czy chociażby producenci konsol. Drugą rzeczą był fakt wykupywania z półek dostępnych kart przez osoby kopiące kryptowaluty. To z kolei sprawiło, że jeżeli dana karta możliwa była do kupienia, to jej cena była zabójcza. Teraz jednak coś się zmieniło i wygląda na to, że karty graficzne, choć z dużym opóźnieniem, w końcu trafiają tam gdzie powinny, czyli do komputerów graczy.

Nvidia RTX 3XXX z najszybszym wzrostem na platformie Steam

Steam jest dobrym benchmarkiem rynkowych nastrojów, ponieważ posiada on wbudowane narzędzie pozwalające sprawdzać, jakie karty graficzne faktycznie są wykorzystywane w grach. I jak się okazuje, od kwietnia do maja tego roku najwięcej w komputerach graczy pojawiło się kart RTX 3080. W poprzednim miesiącu było ich 1,27 proc, podczas gdy w tym - 1,51 proc. Oznacza to wzrost o 0,24 p. proc., największy spośród wszystkich kart w tym okresie. Na kolejnych miejscach znajdowały się inne modele z serii RTX 3XXX, czyli RTX 3070 (2.13 proc., +0,19) oraz RTX 3060 (2.36 proc., +0,18). Oczywiście, dalej bardzo daleko im do absolutnego króla Steama, czyli RTX 1060 który ma 7,17 proc udziału.

Oczywiście, można powiedzieć, że jedna jaskółka wiosny nie czyni, karty graficzne wciąż są bardzo drogie i wciąż ich dostępność pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli spojrzymy chociażby na polski OLX, zobaczymy, że karty używane, często do kopania kryptowalut, chodzą tam po cenach sklepowych bądź nawet wyższych niż sklepowe, co jest oznaką, że kryzys wcale nie minął i że do normalności jeszcze trochę brakuje. Jednak takie dane pokazują, że być może w niedalekiej przyszłości więcej osób będzie mogło pozwolić sobie na kartę nowej generacji. Żeby dać znać o jakiej zmianie tu mówimy, od kwietnia do maja RTX 3080 trafił do większej liczby PC niż przez całe poprzednie pół roku.

Jednocześnie, może to być sygnał, że rynek przygotowuje się na nadejście kolejnej generacji kart tego producenta, które mają być jeszcze mocniejszym tąpnięciem niż seria 3000. Według wczesnych przecieków karty mają być nawet 3x mocniejsze niż obecna generacja, a ostatnie informacje potwierdzają, że najwyższy model w serii ma mieć TGP na poziomie aż 900 W. Stawiam dolary przeciwko orzechom, że kupno tych kart na premierę także będzie graniczyło z cudem, ale wtedy rynek zaleją używane, pokoparkowe 3XXX.

I dopóki kryptowaluty będą opłacalnym biznesem, to tak to się będzie kręcić.

Źródło