Informacje na temat kolejnej generacji kart graficznych NVIDIA są nadal bardzo skąpe, ale wygląda na to, że premiera może mieć miejsce już w przyszłym roku. Zmieni się też producent samych chipów.

GeForce RTX 4000 powstanie w fabrykach TSMC

Obecna generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000 zadebiutowała już niemal 1,5 roku temu. Pierwsze informacje pojawiły się w maju 2020, więc połowa przyszłego roku byłaby dobrym momentem na pokazanie nowej architektury. NVIDIA jednak bardzo pilnie strzeże swoich sekretów i nie wiemy jeszcze zbyt wiele na temat układów o kodowej nazwie Ada Lovelace. Co jakiś czas pojawiają się jednak przecieki, tak jak dzisiaj za pośrednictwem tajwańskiego serwisu Digitimes, który donosi, że nowe chipy powstaną w fabrykach TSMC w litografii 5 nm.

Układy Ampere produkowane są w litografii 8 nm w zakładach Samsunga w Korei, ale tajemnicą poliszynela jest, że NVIDIA nie jest zadowolona z tej współpracy. Jedną z przyczyn słabej dostępności kart ma być między innymi niski uzysk Samsunga i problemy z dostarczeniem odpowiedniej liczby chipów. Plotki te może potwierdzać fakt, że układy przeznaczone na rynek profesjonalny produkowane są przez TSMC w litografii 7 nm. Z kolejną generacją NVIDIA chce się już całkiem przenieść do TSMC i skorzystać z najnowszych osiągnięć giganta. Tutaj problemem może być jednak dostępność mocy produkcyjnych. TSMC w 5 nm produkuje obecnie dla Apple, AMD, Qualcomma i wielu innych firm.

RTX 4000 z 50% wzrostem wydajności

W praktyce może to oznaczać, że w przyszłym roku nadal na rynku nie pojawi się tyle kart graficznych aby zaspokoić popyt ze strony graczy oraz górników. Chyba, że NVIDIA nadal będzie produkować na dwóch frontach. Seria GeForce RTX 4000 ma być nawet o 50% wydajniejsza niż obecna generacja kart, ale przy tym będzie też zużywać znacznie więcej energii. Pierwsze plotki mówią, że topowe modele przekroczą pobór 400 W, podczas gdy GeForce RTX 3080 Ti, którego ostatnio testowałem potrzebuje około 350-380 W. Jeśli jednak przełoży się to na większą wydajność, to pewnie gracze nie będą narzekać.

Jest też nadzieja, że poprawi się dostępność kart graficznych od AMD. Seria RX6000 powstaje również w TSMC, ale w litografii 7 nm, której zasoby powinny być w najbliższej przyszłości nieco uwolnione, gdy wszyscy przejdą na 5 nm oraz dalej na 4 i 3 nm. AMD póki co planuje tylko nowe procesory oparte na architekturze Zen 4 produkować w 5 nm, a o nowych kartach graficznych nadal milczy.