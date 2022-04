NVIDIA szykuje GPU z 48 GB pamięci i TGP 900W, a to tylko początek

To już ten czas, kiedy zaczynają pojawiać się coraz dokładniejsze plotki na temat nowych kart graficznych, który w tym roku powinna pokazać NVIDIA. Wygląda na to, że tym razem dostaniemy GPU, które pare lat temu były nie do pomyślenia.

NVIDIA testuje GPU z TGP na poziomie 900 W

Karty graficzne z rodziny GeForce RTX 4000 powinny zadebiutować w tym roku i będą bazować na architekturze Ada Lovelace, nazwanej tak na cześć znanej innowatorki. Ich produkcją mają zająć się zakłady TSMC w procesie litografii 5 nm, dzięki czemu uzysk powinien być na wysokim poziomie, podobnie jak efektywność energetyczna. Mimo tego (a może dzięki temu) NVIDIA może bardzo mocno podnieść zapotrzebowanie na energię, która po części wynika również ze zwiększonej ilości pamięci VRAM. Topowy model, który jest obecnie w fazie testów i kiedyś może stać się kartą GeForce RTX 4090 Ti lub RTX Titan i ma mieć TGP na poziomie 900 W. Przez to będzie wymagał przynajmniej dwóch dodatkowych gniazd zasilania w standardzie PCIe 5.0 (16 pin).

Układ o kodowej nazwie AD102 ma być wyposażony nawet w 18432 rdzenie CUDA, 70% więcej niż obecny flagowy model GA102/RTX 3090, a dodatkowo również 96 MB pamięci cache L2, podczas gdy GA102 ma jej zaledwie 6 MB. To samo w sobie pokazuje jaki może być postęp pod względem wydajności. Duży wpływ na pobór energii ma mieć też fakt, że mamy tutaj 48 GB pamięci GDDR6X na szynie 384-bit, co powinno zapewnić przepustowość na poziomie ponad 1 TB/s ale przy tym również duże zapotrzebowanie na energię. Przy TGP w granicach 1 kW raczej nie ma szans aby taka karta miała chłodzenie powietrzem, więc ciekawe co zaproponują producenci kart.

GeForce RTX 4090, 4080 i 4070 w przygotowaniu

GeForce RTX 4090 również ma korzystać z układu AD102, ale prawdopodobnie z okrojoną liczbą jednostek CUDA. Każdy procesor składa się z kilkudziesięciu odrębnych jednostek obliczeniowych (SM) pogrupowanych w klastry i w razie gdyby jeden klaster był uszkodzony, to można go wyłączyć i zostawić tylko te działające. Pozwoli to zwiększyć uzysk i tym samym obniżyć nieco koszty. W tym modelu zredukowana zostanie również ilość pamięci GDDR6X do 24 GB, a przez i TGP, które spodziewane jest w granicach 600 W. GeForce RTX 4080 ma bazować na układzie AD103, który wyposażony zostanie w 84 jednostki SM i 10752 jednostki CUDA, 64 MB pamięci cache L2 oraz szynę pamięci 256 bit. Ta karta ma być oferowana z 16 GB pamięci GDDR6X i TGP w okolicach 450 W. Będzie to też prawdopodobnie model przeznaczony na masowy rynek, który będzie miał premierę na samym początku.

Trzecią kartą, która powinna mieć premierę w tym samym czasie co flagowe produkty jest GeForce RTX 4070. Ten model będzie bazował na układzie AD104 wyposażonym w 60 jednostek SM, 7680 rdzeni CUDA oraz 48 MB pamięci cache L2. Na szynie 192 bit znajdzie się natomiast 12 GB nieco wolniejszej pamięci GDDR6 co powinno zapewnić przepustowość na poziomie około 400 GB/s. Dzięki temu TGP karty będzie wynosiło bardzo akceptowalne 300 W. Wszystkie trzy karty (RTX 4090, 4080 i 4070) spodziewane są w pierwszym "rzucie" na premierę, która może mieć miejsce późnym latem/jesienią. Na modele pokroju GeForce RTX 4060 będziemy musieli zapewne poczekać nieco dłużej, bo ich rolę początkowo przejmie obecna generacja kart.