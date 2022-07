Gmail po długim poślizgu ułatwi tworzenie i edycję e-maili

W październiku ubiegłego roku Google zapowiedziało wprowadzenie zmian do Gmail, które miały umożliwić wygodniejsze tworzenie wiadomości, edycję odbiorców oraz dodatkowe narzędzia w kreatorze ułatwiające wyszukiwanie adresów i korzystanie z funkcji DW i UDW (CC i BCC). Firma poinformowała wtedy, że zmiany te mogą wpłynąć na działanie niektórych wtyczek do Chrome do zarządzania kontaktami Gmail i tworzeniem e-maili. Twórcy tego typu oprogramowania, dla zachowania ciągłości działania, zmuszeni byli do wprowadzenia pewnych modyfikacji, by rozszerzenia te działały bez zarzutu. Co ciekawe, kilka tygodni później Google wstrzymało te zmiany. Spowodowane to było napotkaniem kilku problemów technicznych i koniecznością przedłużenia prac nad poprawą wydajności.

Niespodziewanie, ponad pół roku po pierwotnych zapowiedziach, Google wraca z aktualizacją. Kilka dni temu w swoim oficjalnym komunikacie firma przekazała, że zmiany dla Gmail są gotowe do wdrożenia, jednak nie każdy będzie mógł z nich korzystać. Na chwilę obecną dotyczą one posiadacze kont biznesowych - to właśnie z myślą o nich wprowadzane są te modyfikacje. Tradycyjnie, nie są też wprowadzane jednocześnie. Google udostępnia tego typu aktualizacje falami - po stronie serwera. A to oznacza, że nie mamy żadnego wpływu na to, kiedy zawitają także i do nas. Firma zapewnia jednak, że pełne wdrożenie nowego formularza tworzenia wiadomości przewidywane jest do końca września.

Gmail z nowościami. Łatwiejsze tworzenie wiadomości

Oprócz wizualnego ułatwienia w identyfikacji odbiorców, dzięki wprowadzeniu wsparcia dla awatarów na pasku adresu, nowy formularz tworzenia wiadomości e-mail zyskuje dodatkowe narzędzia w postaci opcji kopiuj: imię i adres e-mail lub tylko adres, wytnij, zmień nazwę odbiorcy i zmień adres email. Nowe menu dostępne pod prawym przyciskiem myszy pozwoli też na łatwe przejście do karty kontaktów, gdzie znajdziemy więcej informacji na temat odbiorców. Gmail w Google Workspace ułatwi też identyfikację adresów pochodzących z organizacji, do której przynależymy oraz tych pochodzących z zewnątrz. Podpowie też, że kontakt został już dodany do listy odbiorców, co pozwoli uniknąć dublowania.