W marcu 2012 r. pożegnaliśmy Android Market. Sklep z grami i aplikacjami uruchomiony w 2008 r. przeszedł do historii. Jego miejsce zajął Google Play, który kilka miesięcy temu obchodził swoje 10 urodziny.

10 lat z Google Play minęło bardzo szybko. I choć świętowanie 10 urodzin sklepu powinno odbyć się w marcu, Google przypomniało sobie o nim dopiero teraz. Nie przeszkadza to jednak firmie w podsumowaniu dekady działań i tego, co na przestrzeni ostatnich lat udało się zbudować.

Nowe sposoby korzystania z aplikacji i gier: Produkty i funkcje takie jak Google Play Pass i Google Play Instant wprowadziły nowe sposoby odkrywania i korzystania z aplikacji i gier. To także niedostępny w Polsce program Google Play Points, dzięki któremu można zdobywać punkty i nagrody za korzystanie z Google Play. Do programu dołączyło ponad 100 milionów użytkowników Gry na większej liczbie urządzeń: Google postawiło sobie za cel, aby produkty i usługi firmy lepiej ze sobą współpracowały. W zeszłym roku ruszyła beta Google Play Games na PC w Hongkongu, Korei Południowej i na Tajwanie. Daje ona możliwość wygodnej gry na telefonie z systemem Android, tablecie, Chromebooku i komputerze z systemem Windows Uczczenie Twoich ulubionych aplikacji i gier: Nagrody Best Of są uhonorowaniem najlepszych aplikacji, gier i innych produktów dostępnych w Google Play. Przez lata rozszerzono je do 19 krajów i dodano nowe kategorie, takie jak "Najlepsze ukryte skarby" i "Najlepsze aplikacje szerzące dobro". Jest też nagroda od społeczności, by to sami użytkownicy głosowali na swoje ulubione tytuły doceniając deweloperów, którzy tworzą aplikacje i gry dostępne w sklepie Bezpieczna i zaufana przestrzeń: Google stara się jak może, by sklep Play był bezpieczny dla wszystkich. Pomóc w tym ma np. Play Protect. To wbudowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Jest też nowa sekcja Bezpieczeństwo danych. Zobowiązuje ona deweloperów do przekazywania więcej informacji o tym, jak ich aplikacje gromadzą, udostępniają i zabezpieczają dane. Niebawem powróci też sekcja Uprawnienia Pomoc deweloperom: Google od lat inwestuje w pomoc społeczności deweloperów w rozwijaniu ich firm. Zapewnia doradztwo biznesowe i techniczne oraz wspiera małe studia, np. poprzez programy Indie Games Wsparcie dla organizacji non-profit: W sklepie Play można przekazywać datki na cele charytatywne za pośrednictwem Google Play, a nawet wykorzystywać swoje Punkty Play do wspierania wspaniałych celów, przy czym 100% Twoich wpłat trafia bezpośrednio do organizacji pozarządowych Silniejsza reprezentacja w grach: Dzięki badaniom, zaangażowaniu młodzieży i partnerstwom inicjatywa Google Play Change The Game wzmacnia pozycję kobiet jako graczy i twórców. Firma inspiruje się talentem i kreatywnościoą uczestników programu Design Challenge Materiały dla rodziców: Karta Dzieci w Google Play pomaga rodzicom łatwo znaleźć i wybrać aplikacje zatwierdzone przez nauczycieli. Google Kids Space to tryb dla dzieci na wybranych tabletach z systemem Android. Zawiera on aplikacje, książki i filmy ułatwiające odkrywanie świata. Family Link oddaje w ręce rodziców dodatkowe narzędzia, dzięki którym mogą oni zaangażować się w życie swoich dzieci i zarządzać ich dostępem do urządzeń mobilnych Inwestycje w lokalne gospodarki: Współpraca ze społecznością programistów umożliwiła także tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie lokalnych gospodarek. W samych Stanach Zjednoczonych mowa jest o conajmniej 2 milionach stanowisk

Na 10 urodziny nowe logo. Google Play z odświeżonym wyglądem

Świętowanie 10 urodzin Google Play kończy się odświeżeniem logo, które towarzyszy nam od przeszło dekady wraz z chwilą, gdy Android Market - z torbą zakupową w logo - przemianowany został na Google Play. Choć o radykalnych krokach nie ma mowy, firma poszła w ślady tego, co niedawno zrobiła z Chrome, które świętowało 100. wersję wydania. Odświeżenie, choć dla wielu będzie niedostrzegalne, ma jeszcze lepiej oddawać magię ekosystemu Google. Nowe logo pasować do brandingu najważniejszych usług i produktów firmy - Wyszukiwarki, Asystenta, Zdjęć, Gmaila i innych. Przesunięcie puntu, w którym wszystkie linie się przecinają, do środka nie zmienia, w mojej ocenie, odbioru samej grafiki.

Google zrezygnowało także z gradientów stawiając na jednolite kolory w każdym polu, by bardziej przyciągały wzrok. Jak wam się podoba nowe logo? Zauważylibyście zmiany? Ja przyjrzałem mu się z bliska i muszę przyznać, że jestem zaskoczony - w oficjalnym, wektorowym pliku svg można dostrzec drobne błędy - linie przecinania nie spotykają się w jednym miejscu. Widać nachodzenie na siebie kształtów i kolorów, a przy łączeniu kolorów żółtego i czerwonego jest... przerwa. Na małych grafikach, jak na stronie play.google.com tego nie widać, ale wystarczy lekko przybliżyć logo, by przekonać się, że coś jest z nim nie tak.

Sprawa błaha, tym bardziej, że trzeba się mocno przyjrzeć, by dostrzec te błędy. Jednak przy tego typu projektach, za którymi stoją zapewne ogromne pieniądze, nie powinno mieć miejsca.