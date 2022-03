Mam już nowego Gmaila. Do końca czerwca u każdego, bez opcji powrotu do starego

Do tej pory na Gmailu mogliśmy korzystać z Google Czat, Pokoi czy Spotkań z poziomu menu, poniżej listy z folderami na poczcie. Coś jak kiedyś z Google Hangouts.

Dotychczasowy widok poczty Gmail wygląda tak:

W nowym Gmailu usługi te zostały wydzielone i przeniesione do dodatkowego menu po lewej stronie:

Całość działa cały czas na jednej stronie, jednak usługi Gmail, Czat i Pokoje mają tak jakby osobne panele, które nakładają się na siebie i pozwalają wygodnie korzystać z nich naprzemiennie, przełączając je w razie potrzeby lub w przypadku otrzymania nowej wiadomości. Fajną opcją jest tu rozdzielenie folderów z poczty Gmail od etykiet, po nowemu będą to osobne moduły.

W zasadzie to już wszystko, drobną zmianą jest jeszcze wyświetlanie nowych wiadomości na Google Czat w postaci dymków z ikoną kontaktu, w lewej dolnej części panelu. Z ich poziomu możemy uaktywnić daną rozmowę i odpowiedzieć nadawcy.

Od kiedy będzie można korzystać z nowego wyglądu poczty Gmail? W zasadzie, już od 11 lutego Google udostępnia nowego Gmaila systematycznie nowym użytkowników - do przetestowania i przyzwyczajenia się do nowego wyglądu. Ci z Was, którzy nie wyrażą zgody na te testy, zobaczą nową wersję od kwietnia 2022 roku, to będzie jeszcze moment na powrót do starego Gmaila, ale tylko do końca czerwca. Od wakacji nowy wygląd będzie włączony wszystkim użytkownikom Gmaila, bez możliwości powrotu do starego.

Jeśli wolicie korzystać z samych rozmów na czacie czy w pokojach w osobnym oknie, bez poczty Gmail, możliwe to jest poprzez stronę mail.google.com/chat, gdzie dodatkowo można włączyć sobie w ustawieniach tryb ciemny. Nie wiem, od kiedy ta opcja jest dostępna, wspominam tylko o takiej możliwości, bo sam nie zaglądałem wcześniej pod ten adres.