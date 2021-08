Nowy serial Skazana z Agatą Kuleszą lada moment na Player.pl

Jak to jest znaleźć się o niewłaściwym czasie w niewłaściwym miejscu? Bohaterka serialu “Skazana” na pewno wie, jak to jest być w nieodpowiednim miejscu, gdy nie jest się winnym zarzucanych czynów, bo trafiła do więzienia. A jeszcze kilkanaście godzin wcześniej znajdowała się na sali sądowej jako… sędzia.

Agata Kulesza wciela się w główną bohaterkę serialu - Alicję Mazur - której życie przewraca się do góry nogami. Zostaje oskarżona i zamknięta w więzieniu, gdzie będzie dzielić mury z wcześniej osądzonymi przez siebie kobietami. Mazur słynie z surowych wyroków i bezwzględności dla przestępców, a teraz przyjdzie jej zmierzyć się z nimi w zupełnie innych warunkach i okolicznościach. Charyzmatyczna, bardzo inteligentna, ambitna i zawsze stojąca na straży prawa - mówi o Alicji Mazur zapowiedź serialu, ale mamy oczywiście do czynienia z opisem kobiety sprzed tragicznych wydarzeń.

Oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła, będzie musiała odnaleźć się w całkowicie innej rzeczywistości. Od początku nie jest w stanie uwierzyć w to, co ją spotkało, ale dość szybko zaczyna łączyć ze sobą elementy układanki i orientuje się, że będzie zmuszona zacisnąć zęby i liczyć tylko na siebie. Siłą i motywacją do działania jest dla niej córka oraz chęć zemsty na ludziach, którzy doprowadzili do jej upadku. Pielęgnowany latami wizerunek legł w gruzach, więc nie będzie też mogła polegać na dotychczasowych relacjach i kontaktach. Największym wyzwaniem będzie jednak dla niej próba zniesienia tego, kim stała się w oczach otoczenia zawodowego, bo w nim nie tylko nie znajdzie oparcia, ale nawet niektórzy odwrócą się przeciwko niej bardzo szybko.

Ujęcia więzienne nie mogły być oczywiście realizowane w funkcjonującej placówce. W tym celu skorzystano z trzech różnych lokalizacji, które wspólnie pozwalają stworzyć widoczne na ekranie efekty. Zdjęcia zorganizowano na terenie wyłączonego z eksploatacji aresztu śledczego w Zabrzu, zaadaptowanego obiektu naturalnego w Warszawie oraz dekoracji wybudowanej na hali zdjęciowej. Role drugo- i trzecioplanowych osadzonych przyznano statystkom, które spędziły na planie kilkadziesiąt dni zdjęciowych.

Wśród nich powstały, zupełnie tak samo, jak w prawdziwym więzieniu, skomplikowane relacje: sympatie i antypatie, co pozwoliło drugiemu reżyserowi i koordynatorowi ds. statystów wpleść te sytuacje w fabułę serialu. Pośród osadzonych znajdują się też postacie, których rola w kolejnych odcinkach będzie rosła, dlatego warto jest blisko przyglądać się działaniom drugo- i trzecioplanowych bohaterów. Dla wszystkich osadzonych zostały uszyte stroje więzienne, których kolory i fason zostały przygotowany przez kostiumografkę. W kontekście charakteryzacji, Jolanta Madejska - Witek zdołała osiągnąć oglądane na ekranie rezultaty sposobami, których nie chce zdradzać, a sprawa jest wyjątkowa, bo przecież aktorki musiały wyglądać tak, jakby w ogóle makijażu nie stosowały.

O swojej pracy nad serialem mówi reżyser, Bartosz Konopka, który wcześniej odpowiadał między innymi za "Nieobecnych", "Pod powierzchnią" i "W głębi lasu": "Skazana" jest najciekawszym materiałem, jaki ostatnio spotkałem, na temat czasów, w których się znaleźliśmy. Sędzia Alicja Mazur z dnia na dzień straciła rodzinę, przywileje, karierę, poczucie sprawiedliwości i sensu. Nagle wylądowała w więzieniu. Dorobek budowany latami rozpadł się jak domek z kart. Właśnie w takich czasach przyszło nam żyć, warto się pogodzić z tym, ze każdy dzień mamy w leasingu i wszystko może nam zostać odebrane. "Skazana" opowiada o człowieku, który umarł, po to żeby się narodzić na nowo. Dlatego ta opowieść jest uniwersalna, mocna i poruszająca. Pokazuje jak nauczyć się na nowo cieszyć najdrobniejszymi sprawami, doceniać każdą chwilę i każdą nową relację. Robiliśmy ten serial w jakimś pięknym locie, natchnieniu, a ono się zaczęło od książki Ewy Ornackiej, od prawdziwego materiału. To natchnienie poniosło scenarzystki, mnie, aktorów i ekipę. Mam nadzieje ze udzieli się też widzom :)

Oprócz Agaty Kuleszy w roli głównej, na ekranie zobaczymy także Michała Czerneckiego jako Pawła Witkowskiego - męża Alicji, Bartłomieja Topę jako Piotra Serafina - przyjaciela Alicji, Martynę Byczkowską jako Hanię - córkę Alicji, Aleksandrę Adamską jako Pati - więźniarkę, Tomasza Schuchardta - kierownika penitencjarnego, Martę Malikowską jako "Kosę" - więźniarkę, Martę Ścisłowicz jako Basię - lekarkę w ambulatorium więziennym, Jana Jankowskiego jako Bednarka - prawnika Pawła, Joannę Gonschorek jako "Swiete" - strażniczkę, Marię Kanię jako Marikę - więźniarkę, Monikę Dawidziuk jako "Amfisę" - więźniarkę, Hannę Klepacką jako "Campinę" - więźniarkę i Natalię Sikorę jako Szkudlarek - strażniczkę.

Fabuła serialu powstała w inspiracji książką Ewy Ornackiej pt. "Skazane na potępienie". Nad scenariuszem pracowała Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracowały Ewa Popiołek i Ewa Ornacka. Nad całością czuwała Kaśka Śliwińska-Kłosowicz. Z reżyserem Bartoszem Konopką współpracowali Paweł Flis (zdjęcia), Maciej Fajst (scenografia), Katarzyna Baran (kostiumy) oraz Jolanta Madejska-Witek (charakteryzacja). Producentem serialu jest Tomasz Blachnicki.

Premiera pierwszego odcinka "Skazanej" na Player.pl już za nami - jest już dostępny online. Kolejne będą pojawiać się w cotygodniowych odstępach.

