Powrót do szkoły i nie tylko. Wybieramy laptopa razem z Huawei

Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Czują to „w kościach” zarówno dzieci, jaki i mający w tym czasie trochę więcej luzu dorośli. Końcówka sierpnia to ostatni moment, żeby na spokojne przygotować się do roku szkolnego.

W dzisiejszych czasach komputery w edukacji są równie ważne, jak zeszyty lub książki. Pomagają w poszerzaniu horyzontów, odrabianiu zadań domowych. Jednak przede wszystkim w dorosłym życiu są narzędziem, bez którego nie da się obejść i którego efektywnej obsługi dzieci powinny się dla swojego dobra nauczyć.

Dlatego przed nadejściem roku szkolnego warto zrobić przegląd posiadanych komputerów i zastanowić się, czy dzieciom lub nam, nie jest potrzebny nowy sprzęt. Razem z Huawei przygotowaliśmy przegląd laptopów dostępnych w ramach promocji „Okazje z klasą”. Promocji w której każdy, także rodzice, mogą znaleźć dla siebie coś ciekawego.

Szkoło przybywaj

Zacznijmy jednak od sprzętu dla dzieci, bo to przez nie mamy na głowie całe to szkolno-wakacyjne zamieszanie. Z perspektywy rodzica najważniejsze jest, żeby nowy sprzęt zapewnił naszym pociechom wygodne warunki do pracy, w czasie trwających po kilka godzin zdalnych lekcji. Dobrze też, żeby nie kosztował fortuny, szczególnie gdy mamy w domu więcej niż jedno dziecko.

Szczególnie w przypadku dzieci warto inwestować w laptopy z większymi ekranami, jednocześnie zwracając uwagę na to, żeby ekran nie schodził rozdzielczością poniżej Full HD. Bardzo ważna jest wygodna klawiatura, dzieci piszą na komputerach coraz więcej. Powinno się również zwrócić uwagę na dostępne porty, warto mieć na wyposażeniu chociaż jedno USB-A, żeby nie mieć problemów z materiałami przenoszonymi na pendrive'ach.

Huawei ma w swojej ofercie promocyjnej dwa ekonomiczne modele, które pomimo bardzo korzystnej ceny nie dość, że spełniają te warunki, to oferują jeszcze szereg dodatków charakterystycznych dla komputerów z wyższych półek cenowych. Mowa tu o modelach Huawei MateBook D 14 oraz D 15.

W obu przypadkach mamy do czynienia z ekranami o proporcjach 16:9, ale w różnych rozmiarach. MateBook D 14 ma przekątną 14-cali, w D 15 ekran to aż 15,6 cala. Oba panele mają rozdzielczość 1980 x 1080 px i wykonano je w technologii IPS.

Co ważne w przypadku dzieci, ekrany w obu urządzeniach ograniczają emisję, niekorzystnego dla oczu, niebieskie światła, co potwierdzają certyfikaty wystawione przez TÜV Rheinland.

Pomimo że podstawowe modele MateBooków serii D kosztują poniżej 2000 zł, w obu przypadkach na pokładzie znajdziemy czytniki linii papilarnych, system Huawei Share oraz chowaną kamerę, pozwalającą lepiej zadbać o prywatność dziecka. W dzisiejszych czasach trzeba dzieciom zwracać uwagę na ten aspekt, a fizycznie blokowana kamera może pomóc w świadomym jej używaniu.

W przypadku wyboru pomiędzy tymi modelami warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, MateBook D 14 dysponuje baterią 56 Wh, podczas gdy w MateBook D 15 mamy ogniwa o pojemności tylko 42 Wh. D 14 będzie na baterii pracował dłużej, co w połączeniu z mniejszymi gabarytami powoduje, że będzie lepszym wyborem dla dzieci, które uczących się w kilku miejscach.

Ile trzeba zapłacić za wspomniane komputery? Podstawowa wersja MateBook D 14 kosztuje 1999 zł. W tej cenie otrzymamy urządzenie z procesorem Intel Core i3-10110U, 8GB RAM, dyskiem SSD o pojemności 256 GB oraz preinstalowanym Windowsem 10 Home. Za tak samo wyposażonego MateBooka D 15 zapłacimy 100 zł mniej.

Jeśli potrzebujemy szybszego komputera, w obu wypadkach mamy taką opcję. Modele wyposażone w procesor Intel Core i5-10210U, 16 GB RAM i 512 GB SSD kosztują tyle samo, 2999 zł. Przy tym poziomie cen warto jednak spojrzeć też na ofertę ze średniej półki.

Komputer dla rodzica

Jeśli po remanencie okazało się, że to jednak wasz sprzęt, a nie dziecka, nadaje się do wymiany, warto przeanalizować swoje potrzeby. Jeśli laptop ma służyć wyłącznie do pracy zdalnej i raczej nie będziecie go nosić, możecie rozważyć opisane już modele.

Jeżeli jednak wolicie sprzęt bardziej uniwersalny i/lub planujecie sporo podróżować, warto zapoznać się z ofertą droższych ultrabooków Huawei. Na średniej półce cenowej znajdziecie ciekawe laptopy, wyposażone w procesory AMD Ryzen. Mowa o mobilnym MateBooku 13 oraz bardziej uniwersalnym Matebooku 14 2020. W obu przypadkach ich ceny są identyczne i wynoszą 2999 zł.

Ponieważ jednak różnic pomiędzy tymi komputerami jest całkiem sporo, warto przyjrzeć się im bliżej. To, co zwraca uwagę w modelu z 14-calowym ekranem, to przede wszystkim szybki 6-rdzeniowy procesor serii H, bogaty zestaw portów z USB-A i USB-C oraz duża bateria.

MateBook 13 to z kolei słabiej wyposażona (tylko 2 porty USB-C), ale za to mniejsza i bardzo poręczna maszyna. Warto jednak zauważyć, że ten model ma na pokładzie procesor AMD Ryzen serii 7 oraz 16 GB RAM i 512 GB dysk SSD. MateBook 14 w tej cenie posiada tylko 8 GB RAM i 256 GB SSD.

Przed zakupem warto więc sprawdzić, z jakich zasobów intensywniej korzysta używane przez nas oprogramowanie. W niektórych przypadkach różnica wydajności nie musi być tak duża, jak to się na papierze wydaje.

Od budżetowych MateBooków serii D, opisywane tu komputery różnią się ekranami. Ultrabooki wyposażono w matryce o proporcjach 3:2, które docenią szczególnie osoby zawodowo piszące lub dużo czytające. W przypadku obu komputerów rozdzielczość ekranów to solidne 2160 x 1440 px.

MateBook 14 wyróżnia się też na tle pozostałej trójki komputerów zestawem 4 mikrofonów. Jeśli uczestniczycie w różnego rodzaju telekonferencjach, na których często zabieracie głos, ta cecha może podnieść komfort waszej pracy.

Podobnie jak w tańszych MateBookach, tak i tu znajdziecie charakterystyczny dla laptopów Huawei „zestaw” składający się z czytnika linii papilarnych, modułu NFC dla usługi Huawei Share („dotykowa” synchronizacja danych z telefonami Huawei) oraz fizycznie chowanej kamery HD.

Którego z omawianych powyżej komputerów byście nie wybrali, otrzymacie do niego bezprzewodową myszkę Huawei Swift.

Bez kompromisów

W promocji „Okazje z klasą” znajdziecie jeszcze jeden laptop, a właściwie... kompletne stanowisko pracy. Jeśli poszukujecie komputera łączącego wydajność z mobilnością, wyposażonego w najnowocześniejsze komponenty, a jednocześnie pięknego powinniście zainteresować się MateBookiem X PRO 2021.

Jest to urządzenie klasy premium, wykonane z najwyższej jakości materiałów i posiadające doskonały ekran dotykowy o rozdzielczości 3000 x 2000 px. Na jego pokładzie znajdziecie WiFi 6, porty USB-C i USB-A w wersji 3.2. 16 GB RAM i 1 TB dysk SSD jest tu standardowym wyposażeniem. Dodatkowo w komplecie otrzymacie wysokiej jakości firmowy plecak, w którym bezpiecznie będziecie swojego MateBooka przenosić.

Za komputer musicie zapłacić co prawda 7499 zł, ale... wraz z nim otrzymacie rewelacyjny 28-calowy monitor 4K, z wbudowanym w stopkę hubem oraz doskonałym odwzorowaniem kolorów (DCI-P3). Sam Huawei MateView jest wart 2999 zł, ale wygoda pracy na dwu monitorach jest wręcz bezcenna ;)

Oczywiście ze względu na cenę nie jest to zestaw dla każdego, ale jeśli pracujesz jako grafik, montujesz filmy, obrabiasz dużo danych, to taki MateBook X Pro z dodatkami będzie najlepszym wyborem.

Nie tylko praca i nauka

Komputery to jednak nie tylko nauka, ale też rozrywka. Jeśli wiecie, że Wasze pociechy lub Wy sami lubicie grać, warto dołożyć trochę pieniędzy i kupić komputer z procesorem AMD bądź Intelem i7.

Spośród wszystkich laptopów które tu wymieniliśmy, najciekawszy dla graczy będzie Huawei MateBook 14 w wersji z 8-rdzeniowym Ryzenem 7 4800H, mającym zintegrowane aż 7 rdzeni GPU. W połączeniu ze standardowymi dla tej odmiany 16 GB RAM, otrzymujemy na prawdę wydajną maszynę do grania.

Podsumowanie

Ja widzicie, oferta Huawei jest bardzo rozbudowana i znajdziecie w ofercie tej firmy zarówno ekonomiczny sprzęt dla dziecka, wydajny komputer dla gracza, jak i laptop klasy premium, idealny na spotkania biznesowe.

Niezależnie od modelu laptopa, komputery Huawei zawsze są dobrze wyposażone w dodatki chroniące prywatność tak Waszą, jak i waszych pociech. Jednocześnie trwająca do 12 września promocja „Okazje z klasą” powoduje, że te urządzenia możecie kupić w bardzo przystępnych cenach. Całą ofertę laptopów w ofercie promocyjnej znajdziecie na stronie huawei.pl.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei Polska.