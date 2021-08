Są inne, są piękne, przydadzą się do szkoły... i nie tylko! - oto nowe laptopy Asus

Asus z każdą generacją swoich komputerów coraz bardziej przykłada się do oprawy. Nie liczą się już tylko procesory i związana z nimi wydajność, karty graficzne, jakość matrycy. Liczy się także to, jak komputer wygląda i prezentuje się nie tylko we własnym wnętrzu, ale także biurze, kawiarni czy spotkaniu. Ważne jest to, jak długo jest w stanie działać na jednym ładowaniu.

Użytkownicy coraz częściej szukają różnorodności i własnego, unikalnego, stylu. Projektanci z Asusa doskonale o tym wiedzą — a ich nowe laptopy Vivobook 15 X513 oraz Zenbook Flip 13 UX363 są tego idealnym przykładem.

Vivobook 15 X513 — wybierz kolor, który najbardziej Ci odpowiada. Następnie dobierz konfigurację

Wzornictwo na miarę naszych czasów. Vivobooki od zawsze wyróżniały się na tle rynkowej konkurencji, ale tym razem twórcy poszli o krok dalej. Zaserwowali nam trzy warianty kolorystyczne: Bespoke Black, Dreamy White oraz Cobalt Blue. Czerń, biel i niebieskości w tym wydaniu prezentują się olśniewająco — zwłaszcza, że mowa tu o lekkich, cienkich konstrukcjach, obok których trudno będzie przejść obojętnie. I tuż po otwarciu komputera nasz wzrok przykuje nietypowe wykończenie klawisza enter - z żółtą obwódką. Rozwiązanie niecodzienne, ale niewątpliwie dodające charakteru temu sprzętowi — i ożywiające konstrukcję komputera.

Komputera, który potrafi zauroczyć od pierwszych chwil — a z każdą chwilą jest lepiej. Spora w tym zasługa wysokiej jakości ekranu ze smukłymi oprawkami, którą producent nazywa NanoEdge — mowa tutaj o stosunku ekranu do obudowy na poziomie 85%. Szerokie kąty widzenia, rozdzielczość Full HD, doskonałe odwzorowanie kolorów sprawiają, że komputer idealnie nadaje się zarówno do nauki, jak i wszelkich przyjemności poza nią: oglądania filmów, przeglądania internetu, gier czy tworzenia własnych projektów graficznych. Warto także mieć na uwadze, że jeszcze w tym roku do sklepów trafi wariant komputera z matrycą OLED!

Komputery z ekranami o przekątnej 15,6" przyzwyczaiły nas do tego, że swoje ważą. Tym razem komputer spokojnie będziecie mogli zabrać ze sobą w drogę bez obaw o nadbagaż - cała konstrukcja to raptem 1,7 kg, a dzięki smukłej obudowie (niespełna 2 centymetrowej) bez problemu zmieścicie je w waszych napakowanych do granic plecakach. Warto też mieć na uwadze, że projektanci komputera zadbali o dostępność całego szeregu portów: od obustronnego USB 3.2 typu C, przez USB 3.2 Gen 1 i USB 2.0, gniazdo HDMI na czytniku kart microSD kończąc!

Tych dla których liczy się przede wszystkim wnętrze - dobrych wiadomości nie brakuje. W sercem komputerów Vivobook 15 X513 jest układ Intel Core i5 lub i7 — w zależności od konfiguracji. W duecie z kartą graficzną GeForce, 16 GB pamięci RAM oraz dwoma dyskami na wszystkie nasze dane (maksymalnie 1 TB SSD PCIe + 2 TB HDD) zapewnia wszystko, czego użytkownik może potrzebować. Idealny do gier, pracy, nauki, konsumpcji multimediów — a do tego jeszcze na tyle poręczny, że można go zabrać wszędzie ze sobą!

ZenBook Flip 13 - z tego komputera skorzystasz tak, jak będzie Ci najwygodniej

Patrząc na komputery ZenBook Flip 13 pierwszym co przychodzi mi na myśl jest: dostosowanie się do użytkownika. Podobnie jak poprzednik - ten również posiada ekran NanoEdge z niewielką ramką i wysokiej jakości matrycą OLED o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, 100% pokrycia sRGB i panelem dotykowym. Ma on jednak jeszcze jeden as w rękawie: zawias ErgoLift 360 stopni. Co to oznacza? Możliwość rozkładania go w każdym kierunku. Możemy dowolnie odchylać ekran pod dowolnym kątem - tak, aby było nam wygodnie. Producent obiecuje wyjątkową trwałość ich autorskiego zawiasu — nawet do 20 tysięcy cyklów!

Jakie korzyści niesie za sobą opcja złożenia i rozłożenia komputera w dowolnej konfiguracji? Przede wszystkim dzięki jego lekkości i smukłości (mowa o 1,3 kg i niespełna 14 mm grubości) możecie go nie tylko wygodnie postawić w dowolnej pozycji, ale także złożyć do trybu tabletu. To fantastyczna rozwiązanie nie tylko dla kreatywnych którzy wykorzystają dołączony do komputera rysik przy swoich własnych ilustracjach. To także najlepszy sposób na odręczne notatki, które dla wielu wciąż są podstawowym sposobem utrwalania wiedzy! Ale jeśli z różnych powodów wolicie klasyczne pisanie na klawiaturze - to dobrze się składa. Niewielki skok klawiszy (1,35 mm) zapewnia komfortową pracę nawet, gdy musimy napisać długie partie tekstu!

Ale na tym jeszcze nie koniec atutów ZenBook Flip 13. To komputer który pozwoli użytkownikom cieszyć się nawet kilkunastoma godzinami pracy na jednym ładowaniu. A kiedy zabraknie mu mocy, to... spokojnie - w niespełna 49 minut naładujecie baterię od 0, do 60%!

Skoro jesteśmy już przy ładowaniu - to warto poświęcić także chwilę dostępnym tam gniazdom. Poza dwoma portami Thunderbolt 4 USB typu C, znalazło się tam jeszcze miejsce dla HDMI oraz klasycznego USB typu A!

O komfort pracy na ZenBook Flip 13 dbają procesory Intel Core i7 11 generacji wespół z układem procesorem graficznym Intel Iris X oraz - maksymalnie - 16 GB pamięci RAM (LPDDR4X) oraz 1 TB na dane (SSD M.2 NVMe PCIe 3.0).

Każdy inny, każdy wyjątkowy

Oba komputery firmy Asus charakteryzuje zupełnie odmienne podejście do wielu kwestii. Wspólnym mianownikiem jest wykorzystanie przy ich produkcji najwyższej jakości komponentów — zarówno w obudowach i całych konstrukcjach, jak i podzespołach. Vivobook i ZenBook Flip to zupełnie inne komputery — pierwszy, choć doskonały, jest klasycznym laptopem. Drugi otwiera zupełnie nowe możliwości przed ich użytkownikami, dzięki czemu doskonale sprawdzą się także w innych scenariuszach. Który wybieracie?

Wpis powstał przy współpracy z firmą Asus