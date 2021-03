Jeśli chodzi o złącza ładowania, Nissan wyposażył Qashqaia we w sumie cztery porty USB (po dwa typu A i C), z czego pierwsza para znajduje się w podłokietniku, druga udostępniona dla pasażerów z tyłu. Osoby jadące z przodu mają także dostęp do standardowego gniazda 12 V („zapalniczka)” i ładowania bezprzewodowego.

Nowy Nissan Qashqai ma bagażnik powiększony do 504 litrów – choć nie jest to rekord w segmencie, to warto zwrócić uwagę na sprytne rozwiązanie dotyczące podzielnej podłogi. Brawo!