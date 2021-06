Realnie jednak nowa Klasa C nie ma za wiele wspólnego z właśnie schodzącą generacją. Nowy Mercedes jest wyraźnie większy: 22/15 mm (przód/tył) więcej na wysokości rąk, 35 mm więcej na kolana i 13 mm więcej na głowę z tyłu. A to wszystko przy zredukowanej o 40 cm średnicy zawracania (dzięki opcjonalnej skrętnej tylnej osi). Żeby nie było tak sucho od danych powiem tylko, że rzeczywiście czuć większą przestrzeń w środku Mercedesa Klasy C. Mam 1,84 m wzrostu i z przodu nad głową miałem blisko 9-10 cm do obudowy szklanego dachu, zaś z tyłu – siadając „sam za sobą” – zostało mi około 7 cm na kolana i mniej więcej 4-5 nad głową. Co ważne, pasażerowie z przodu mogą regulować wysokość prowadzenia pasów bezpieczeństwa. Więcej danych statystycznych postaram się nie przytaczać, przejdźmy do tego co udało mi się sprawdzić podczas jazd próbnych.