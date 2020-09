Ekran kierowcy z efektem 3D

Zestaw wirtualnych wskaźników, zastępujący tradycyjne zegary, jest w nowym Mercedesie Klasy S naprawdę spory, ale co istotniejsze, wyposażono go w efekt 3D. Z oczywistych względów nie jestem w stanie pokazać żadnego zdjęcia ani filmu jak się to prezentuje, bo żadnym pojedynczym sensorem nie da się tego zarejestrować. Dodatkowo, efekt jest aktywny wyłącznie wtedy gdy wykryta zostanie para oczu. Wystarczy zasłonić jedno oko, by efekt 3D się wyłączył. Jak to działa? Dwie kamery zamontowane na górze wyświetlacza starają się wyśledzić źrenice kierowcy. Detekcja trwa naprawdę szybko – z całą pewnością mniej niż sekundę. Co ciekawe, gdy zasłoniłem swoje oczy np. telefonem, to system wykrywał oczy pasażera zaglądającego mi przez ramię i to właśnie jemu prezentował efekt 3D. Przesuwanie głowy w którąkolwiek stronę powoduje zmianę ułożenia obiektów i perspektywy.