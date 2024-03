Co się stanie, gdy zastrzeżesz PESEL? mBank już straszy konsekwencjami

Już od 1 czerwca 2024 roku wchodzą przepisy związane z uchwaloną rok temu ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Dzięki niej, już od kilku miesięcy możemy zastrzegać swój numer PESEL na stronie mobtwatel.gov.pl czy w aplikacji mobilnej mObywatel. Jednak skutki prawne takiego zastrzeżenia wchodzą w życie dopiero właśnie teraz - od 1 czerwca 2024.



Oznacza to, że następujące instytucje będą miały już obowiązek od tego dnia, sprawdzać bazę zablokowanych przez obywateli numerów PESEL:

Banki: przy zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę, leasing, rachunek oszczędnościowy i oszczędnościowo-rozliczeniowy.

SKOKI: przy zawieraniu umów o kredyt lub pożyczkę.

Notariusze: przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych: przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM.

W ten sposób, jeśli na przykład dany bank udzieli kredytu po 1 czerwca 2024 roku osobie, która zastrzegła w bazie swój numer PESEL, nie będzie on mógł wymagać spłaty takiego kredytu ani sprzedać danej wierzytelności.

Niesie to oczywiście szereg zalet dla wszystkich klientów banków w Polsce, na przykład przy ataku na duplikat karty SIM, ale również tych najbardziej narażonych na ataki przestępców i różnego rodzaju wyłudzenia kredytów „na wnuczka” czy „na policjanta”. Jednak mBank ani się nie zająknął w komunikacie do swoich klientów o zaletach tego rozwiązania, we wpisie pod tytułem: "Co dla Ciebie jako klienta banku oznacza to, że masz zastrzeżony numer PESEL?", wypunktował tylko konsekwencje zastrzeżenia numeru PESEL:

Zgodnie z ustawowymi przepisami prawa, które mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości, od 1 czerwca 2024 r. osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,

wziąć kredytu czy pożyczki,

zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,

w kasie placówki wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (to jest 12 726 zł od 1 stycznia 2024 r.), ograniczenie dotyczy sumy wypłat z wszystkich posiadanych kont, w jednym dniu, we wszystkich placówkach).



By dowiedzieć się, jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL albo go zastrzec wejdź na stronę www.gov.pl, do aplikacji mObywatel lub idź do urzędu gminy.



Od siebie dodamy, że jednak jak najbardziej warto zastrzec swój numer PESEL, choćby ze względu na uniknięcie przez Was lub Waszych bliskich skutków wymienionych przez nas wcześniej ataków i oczywiście nie ma co się obawiać "konsekwencji" wymienionych przez mBank. Jeśli zastrzeżecie swój numer PESEL, w każdej chwili i w kilka sekund będziecie mogli go cofnąć w aplikacji mobilnej mObywatel, jeśli już zajdzie taka potrzeba,- nawet w drodze do banku. Po wszystkim, w ten sam sposób i równie szybko, z powrotem zastrzeżecie sobie ten numer.

Źródło: mBank.