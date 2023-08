Nowości Polsat Box Go jesień 2023. Ten serial wciągnie cię od pierwszego odcinka!

Oferta serialowa Polsat Box Go regularnie powiększa się o nowe tytuły. Ostatnie miesiące przyniosły sporo nowości, ale platforma nie zamierza się zatrzymywać. Przed nami aż 5 tytułów, które będzie można oglądać w serwisie, a 3 z nich to zupełne nowości. Cieszy mnie, że Polsat stawia na różnorodność, którą widać po nowych serialach.

"Rafi" z Danutą Stenką i Pawłem Domagałą będzie komedią obyczajową, w "Grzechy sąsiadów", produkcji opartej na bestsellerowym thrillerze holenderskiej autorki kryminałów Saskii Noort, będziemy towarzyszyć Mariannie Zydek, Michałowi Żurawskiemu, Martcie Żmudzie-Trzebiatowskiej i Sebastianowi Fabijańskiemu, a "Krew" to mocny thriller psychologiczny, który pełen jest rodzinnych tajemnic i niepokojących zagadek, w którym główne role zagrają Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop i Piotr Trojan. Wszystkie nowości będą trafiać do pakietu Polsat Box Go Premium.

Krew - nowy thriller na Polsat Box

"Krew" (grafika główna) opowiada historię Laury (Vanessa Aleksander) powracającej po latach do swojego rodzinnego miasta po śmierci matki Marii (Małgorzata Foremniak). Laura nieoczekiwanie odkrywa, że powrót do domu budzi demony z przeszłości i odsłania wiele rodzinnych tajemnic, które dotąd były skrzętnie ukrywane.

Pośród tej sieci intryg i niewiadomych, Laura staje przed koniecznością odnalezienia prawdziwego sprawcy śmierci jej ukochanej mamy. "Krew" poruszy tematykę miłości, tajemnic, lojalności i wierności. Serial powstał pod okiem reżysera Marcina Ziębińskiego. W obsadzie znajdują się tacy aktorzy, jak Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Głowacki i Kamila Baar.

Rafi - nowa komedia obyczajowa od Polsat Box

Rafi (Paweł Domagała) prowadził dotąd beztroskie i spokojne życie, ale wszystko diametralnie się zmienia, gdy zostaje potrącony przez samochód. W wyniku tego wypadku dostaje niespodziewaną szansę na nowe życie. Pojawiają się przed nim dwaj tajemniczy dżentelmeni – Dariusz (Olaf Lubaszenko) i Artur (Piotr Rogucki) – którzy zakładają się o jego duszę.

Wysłanniczka Dariusza, Krystyna (Danuta Stenka), składa Rafiemu specjalną ofertę. Otrzymuje możliwość powrotu do żywych i nadania znaczenia swojemu dotychczas mało wartościowemu istnieniu. Jednak cena za to jest wysoka – musi spełniać wyznaczone przez nią zadania. Teraz Rafi staje przed wyborem: wrócić do życia, ale za cenę wykonywania tajemniczych misji, które mogą całkowicie odmienić jego życie. Reżyserem serialu jest Bartek Prokopowicz. W składzie obsady występują: Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska, Olaf Lubaszenko, Danuta Stenka oraz Piotr Rogucki.

Grzechy sąsiadów - nowy kryminał na Polsat Box

Serial opowiada o młodym małżeństwie, Ewie i Piotrze (Marianna Zydek, Michał Żurawski), które zmaga się z niespodziewaną tragedią. W poszukiwaniu wsparcia, zaczynają nawiązywać relacje z nowymi sąsiadami, Judytą i Szczepanem (Marta Żmuda-Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Mimo, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że sąsiedzi pochodzą z zupełnie różnych światów, ich więzi zaczynają się coraz bardziej zacieśniać.

W miarę jak opowieść się rozwija, widzowie będą świadkami ewolucji relacji między bohaterami. Przez wspólne doświadczenia, wspieranie się nawzajem i pokonywanie przeciwności losu, powstają silne więzi między dwiema rodzinami. Seria oparta na bestselerowym thrillerze holenderskiej autorki kryminałów Saskii Noort, w reżyserii Borysa Lankosza może pochwalić się następującą obsadą: Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marianna Zydek, Jowita Budnik, Michał Żurawski, Sebastian Fabijański oraz Mirosław Baka.

Rodzina na Maxa i Swaci - nowe sezony seriali

Kontynuacja historii Karoliny i Maxa przedstawia ich dalsze losy, po tym jak przekonali się, że ich miłość jest szczera i głęboka, pomimo różnicy wieku i przeciwności losu. Cieszą się z akceptacji przez otoczenie, dopóki nic nie wskazuje na to, żeby nad głównymi bohaterami i ich przyjaciółmi zawisły jakiekolwiek czarne chmury. W drugim sezonie serialu "Swaci" kontynuowane będą przygody niezwykłych dziadków, pochodzących z odmiennych środowisk, którzy rywalizują o uwagę i serce jedynej wnuczki. Zderzenie dwóch różnych światów - miejskiego i wiejskiego - okazuje się być ogromnym wyzwaniem do pogodzenia.