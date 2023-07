Zwiastun 2. sezonu Loki już jest. Powraca najchętniej oglądany serial Marvela

Loki 2. sezon zwiastun data premiery

Kilka miesięcy temu potwierdzono, że drugi sezon serialu "Loki" będzie dostępny od 6 października 2023 roku. Podobnie jak w przypadku pierwszej serii, druga będzie składać się z 6 odcinków. Tom Hiddleston powróci w roli głównej jako ekscentryczny (anty)bohater, Loki, który będzie dalej eksplorować tajemnicze i zawiłe podróże w czasie i przestrzeni, używając swojej mocy boga psot.

Obsada i twórcy Loki 2. sezon

W serialu występują także Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, Jonathan Majors, Ke Huy Quan i Owen Wilson. Reżyserami są Justin Benson i Aaron Moorhead, Dan Deleeuw oraz Kasra Farahani. Głównym autorem scenariusza jest Eric Martin. Producentami wykonawczymi są Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kevin R. Wright, Tom Hiddleston, Justin Benson, Aaron Moorhead, Eric Martin i Michael Waldron, a Trevor Waterson pełni funkcję współproducenta wykonawczego.

(L-R): Tom Hiddleston as Loki, Ke Huy Quan as O.B. and Owen Wilson as Mobius in Marvel Studios' LOKI, Season 2, exclusively on Disney+. Photo by Gareth Gatrell. © 2023 MARVEL.

(Center): Wunmi Mosaku as Hunter B-15 in Marvel Studios' LOKI, Season 2, exclusively on Disney+. Photo by Gareth Gatrell. © 2023 MARVEL.

Nowe filmy i seriale Marvela w 2024

Po fatalnie odebranej "Tajnej inwazji" fani na pewno czekają na powrót swojego ulubieńca, by ponownie zanurzyć się z przyjemnością w uniwersum Marvela. W tym roku doczekamy się jeszcze "The Marvels" 10 listopada, "X-Men '97" jesienią 2023, "What if..." z 2. sezonem (może być przesunięty na 2024), "Echo" 29 listopada. Jeszcze w sierpniu na Disney+ zawita natomiast film "Strażnicy Galaktyki 3". Na przyszły rok, czyli 2024 zaplanowane są "Deadpool 3" z premierą 3 maja, "Captain America: Brave New World" 26 lipca 2024, a także "Thunerbolts" 20 grudnia 2024. Bez konkretnego terminu premiery są "Ironheart" oraz "Agatha: Coven of Chaos", "Daredevil: Born Again".