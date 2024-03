Fani Dungeons & Dragons szykujcie pieniądze. To coś dla was

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele". Na półkach sklepowych lądują kolejne zestawy, a firma prezentuje najnowszy, który do sprzedaży trafi już niebawem. To idealny prezent dla fanów świata Dungeons & Dragons.

Dungeons & Dragons: Opowieść czerwonego smoka. Tak wygląda nowy zestaw LEGO

Zestaw składa się z 3745 elementów i pozwala na zbudowanie tawerny ze zdejmowanym dachem i górnym poziomem ułatwiającym dostęp, lochu i wieży, a także ruchomej figury smoka Popielnego Skowyta, którą można owinąć wokół wieży. W zestawie jest także sześć minifigurek LEGO — czworo odważnych poszukiwaczy przygód, karczmarz i smocze dziecię — a także mnóstwo figurek potworów, w tym beholdera, sowodźwiedzia i złudnej bestii. Każda minifigurka, z wyjątkiem Alaxa Nefrytowe Łuski, ma dodatkową głowę, dzięki czemu możesz wybrać wygląd postaci. Co ciekawe, wraz z zestawem zadebiutuje specjalna kampania opracowana we współpracy z Wizards of the Coasts – wydawcą Dungeons & Dragons.

Oficjalna premiera zestawu odbędzie się 6 kwietnia w czasie specjalnego wydarzenia na YouTube zatytułowanego "Wieczór gier". To właśnie na nim pokazany będzie w pełni zbudowana tawerna oraz smoka i rozegrana zostania specjalna kampania stworzona na potrzeby tego zestawu. Dwa dni wcześniej, 4 kwietnia ruszy jego otwarta sprzedaż w oficjalnym sklepie LEGO. Jeśli jesteście członkami programu LEGO Insiders, zestaw Dungeons & Dragons: Opowieść czerwonego smoka będziecie mogli zamówić już 1 kwietnia. Cena? 1699,99 zł, ale myślę, że fani tego uniwersum będą gotowi wydać tak duże pieniądze.