Nowe telewizory LG w 2022 roku - jeszcze większe, jeszcze jaśniejsze, jeszcze lepsze

LG to jeden z największych i na pewno najbardziej cenionych producentów paneli OLED oraz telewizorów OLED i LED. Dlatego też wielu entuzjastów czeka na premierę ich urządzeń by zobaczyć, czego możemy się spodziewać i czym producent zaskoczy nas w tym roku. I trzeba przyznać, że LG jak zwykle nie zawiodło, po raz kolejny przesuwając granicę jakości swoich paneli. Wszystko dzięki nowej technologii OLED EVO. Telewizory ją wykorzystujące właśnie zostały zaprezentowane w Polsce.

OLED EVO - czym jest nowy panel od LG?

W panel EVO wyposażone zostały wszystkie modele serii G2 jak i część telewizorów C2. Przede wszystkim, telewizory te są teraz jeszcze większe. Do oferty dołączył model 83 cale, a także - pierwszy na świecie - panel 97 cali, który eliminuje konieczność korzystania z chociażby projektora, jednocześnie oferując znacznie lepszą jakość kolorów. Dołączą one do 55-, 65- i 77-calowych telewizorów aktualnie dostępnych w ofercie. Dzięki zastosowaniu nowego chłodzenia (od wersji 55 cali w górę) możliwe było podkręcenie paneli do tego stopnia, by oferowały od 20 do 30 proc. wyższą jasność maksymalną w porównaniu do zeszłorocznych modeli firmy. Ekrany w modelach serii 2022 posiadają certyfikat przyznany przez globalną sieć laboratoriów badawczych Intertek – potwierdza on 100-procentową wierność odwzorowania barw. Z kolei w serii C2 uwzględniono najbardziej zróżnicowany wybór rozmiarów ekranu. Jest sześć opcji, w tym pierwszy w ofercie LG 42-calowy model rekomendowany do gier na konsole i komputery PC, a także ekrany o przekątnych: 48, 55, 65, 77 i 83 cali. Opróćz tego panel EVO charakteryzuje się dużo mniejszymi ramkami (o ok. 40 proc.) od zwykłych paneli OLED.

LG jest tak pewne swoich paneli, że daje na nie 5 letnią gwarancję. 2 alta to standardowa w Polsce gwarancja producenta, a kolejne 3 to ochrona od LG, gdzie w przypadku uszkodzenia panelu nową sztukę sponsoruje producent, a klient płaci tylko za usługę wymiany.

LG QNED - technologia LED nowej generacji

Jak wiadomo, LG stoi nie tylko OLEDami. Na swoim pokazie firma zaprezentowała także nowe telewizory LCD wykonane w technologii QNED. Jest to połączenie kropek kwantowych oraz nanocel, a wszystko jest podświetlane diodami mini-LED, w rozmiarze 1/40 standardowej diody. Pozwala to uzyskać jeszcze lepsze odwzorowanie barw, szczególnie jeżeli chodzi o patrzenie na obraz pod kątem (100% w pomiarze wg CIE DE 2000 z 18 wzorcami kolorów przy kącie patrzenia ±30°). QNED pozwala także na zastosowanie 1200 stref lokal dimmingu, który dzięki zaawansowanemu algorytmowi wygaszania sprawia, że obraz na telewizorze jest jeszcze bardziej żywy i dynamiczny.

Nowe oprogramowanie dla graczy i nie tylko

Zdecydowanie na uwagę zasługuje tu także zaktualizowany software, który napędza telewizory LG. WebOS 22 w tych modelach będzie wspierał m.in. tworzenie dedykowanych profili w menu głównym, nowe ustawienia w trybie game dashboard (m.in. możliwość dynamicznej zmiany takich wartości jak jasność czy kontrast panelu), wsparcie dla Dolby Vision IQ, które dobiera parametry jasności i kontrastu do tego, ile światła jest w pomieszczeniu czy bardzo ciekawa opcja Always-on Display, dzięki której będziemy mogli np. słuchać muzyki bez konieczności podświetlania całego panelu. LG dodało też nowe profile ekranu dostosowane pod konkretne typy gier.

Telewizory OLED możecie znaleźć w przedsprzedaży, która została właśnie uruchomiona pod tym linkiem. Promocja trwa do 25 kwietnia. Jeżeli szukacie telewizora, to warto się skusić. Ceny są słuszne, ale w przedsprzedaży dostajemy spory pakiet benefitów.