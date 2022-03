Ruszyła przedsprzedaż najnowszych modeli LG OLED na 2022 rok. Do zdobycia prezenty warte nawet 1000 zł! Do kiedy trwa promocja?

Klienci zainteresowani najnowszą ofertą telewizorów LG OLED na 2022 rok mogą skorzystać z nie lada gratki, bo do 25 kwietnia będą mogli skorzystać z promocji, dzięki której do zdobycia są prezenty warte nawet 1000 zł. Akcja prowadzona jest w całej Polsce w następujących sieciach sklepów: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom, Morele, a także LG Brand Store w Warszawie i Wrocławiu oraz w sklepach specjalistycznych.

Przedsprzedaż telewizorów LG OLED 2022 - prezenty warte nawet 1000 zł

W ramach przedsprzedaży można nabyć następujące modele, by móc zdobyć prezenty:

OLED83G23LA

OLED77G23LA

OLED65G23LA

OLED55G23LA

OLED77C22LB

OLED65C22LB

OLED55C22LB

OLED48C22LB

OLED83C21LA

OLED77C21LA

OLED65C21LA

OLED55C21LA

OLED48C21LA

OLED42C21LA

Telewizory LG OLED na 2022 rok

Jak więc widzicie, lista ta jest naprawdę obszerna i znalazły się na niej modele z różnych półek cenowych oraz różne rozmiary ekranów. W tegorocznych modelach LG OLED producent zastosował m. in. nowe, jaśniejsze ekrany LG OLED evo, ulepszony procesor (Alpha) 9 Gen 5 oraz odświeżone funkcje systemu webOS 22, gdzie czekają na użytkowników także personalizowane profile dla każdej z osób. Do wyboru są modele z ekranem 83 cali, a także serię G2 z przekątnymi 77, 65 i 55 cali, dzięki czemu z łatwością wybierzemy najlepiej pasujący do naszego pomieszczenia wariant.

Modele z serii LG OLED C2 są jak dotąd oferowane w wersjach 83-, 77-, 65-, 55- i 48-calowych, ale w tym roku po raz pierwszy znalazł się też model 42-calowy. Seria ta cechuje się też smukłą konstrunkcją i węższymi ramkami. Listę nowych telewizorów LG OLED uzupełnia seria B2 z ekranami o trzech rozmiarach (77, 65, 55 cali) i A2 o czterech przekątnych ekranu (77, 65, 55, 48 cali).

webOS 22 oferuje nowe funkcje, jak NFC Magic Tap (klonowanie obrazu ze smartfona), Room To Room Share (przesyłanie treści z telewizji po sieci Wi-Fi do innego telewizora) oraz Always Ready pozwalająca zamienić telewizor w ekran multimedialny. Po raz pierwszy telewizory LG oferują technologię Dolby Vision IQ z funkcją Precision Detail i mają wbudowane usługi Google Stadia i GeForce NOW do grania w chmurze.

Więcej szczegółów na temat promocji znajdziecie na dedykowanej stronie.