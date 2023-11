Nowe opcje YouTube Premium. Czym platforma kusi użytkowników?

YouTube Premium to jedna z tych subskrypcji, po spróbowaniu których naprawdę trudno jest wrócić do darmowej wersji. I choć z mojej perspektywy jej największym atutem pozostaje niezmiennie kwestia braku reklam (a jak wiadomo — YouTube w ostatnim czasie coraz aktywniej walczy z oprogramowaniem blokującym reklamy), to regularnie korzystam też z innych opcji abonamentowych. Ot, np. pobierania plików, co wykorzystuję chociażby w podróży. W samolocie internetu pozwalającego komfortowo obejrzeć YouTube nie uświadczymy, w polskich pociągach... właściwie też. Więc odpowiednio się przygotowując można skutecznie zabić nudę w podróży.

Ale platforma regularnie dodaje również nowe opcje, które mają skusić do siebie użytkowników niespecjalnie przekonanych do płacenia kilkudziesięciu złotych miesięcznie za abonament. Co takiego dołącza do niej tym razem?

YouTube Premium: oto nowe opcje, z których skorzystają abonenci

Kilka miesięcy temu na iPhone'ach i iPadach pojawiła się nowa opcja jakościowa wideo — 1080p Premium z wyższym bitratem. Więcej na jej temat wspominał w maju Kamil, przy okazji testując ją i dzieląc się wrażeniami z nowej opcji. Teraz YouTube wprowadza ten wariant także na całym szeregu innych urządzeń. Nareszcie mogą sięgnąć po nia użytkownicy platformy korzystający z urządzeń androidowych, smart TV oraz przeglądarek internetowych.

Na tym jednak jeszcze nie koniec nowości w abonamencie YouTube Premium. Przypomnienie o kontynuowaniu oglądania wideo gdy takowych nie dokończyliśmy teraz dostępne będzie nie tylko na smartfonach i komputerach. Użytkownicy YouTube Premium będą się mogli cieszyć nią również na tabletach oraz telewizorach. Wyjątkowo przydatna opcja zwłaszcza przy dłuższych materiałach (np. kilkugodzinnych wideo) dla użytkowników, którzy regularnie żonglują urządzeniami.

Uruchom ulubiony podcast w metrze podczas porannej podróży, przełącz się na Internet na laptopie podczas przerwy w pracy i zakończ dzień oglądając go na telewizorze Smart TV w domu

Ponadto do YouTube oficjalnie zostają już wdrożone narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, o których pisaliśmy kilka dni temu.

Nic przełomowego, ale fajnie, że YouTube Premium będzie jeszcze lepszym doświadczeniem

Szczerze mówiąc to trudno mi sobie wyobrazić, że skoro dotychczasowe bonusy płynące z bycia abonentem YouTube Premium kogoś nie przekonały, to uda się to właśnie dodanym funkcjom. Trudno jednak spierać się z tym, że Google robi co tylko w ich mocy, by zaserwować wszystkim użytkownikom jeszcze lepsze doświadczenie. No nie ma też co ukrywać, że w dobie stale rosnących cen (bo YouTube Premium właśnie zdrożał) platforma ma poczucie, że powinna zaoferować wszystkim jeszcze więcej niż dotychczas. To w sumie dobrze, prawda?