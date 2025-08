Steam świętuje gry z Polski. Hity w niskich cenach

Choć tegoroczna Letnia Wyprzedaż Steam zakończyła się kilka tygodniu temu, na najpopularniejszej platformie sprzedażowej nie brakuje innych promocji, w ramach których można kupić wyjątkowe gry za grosze. Teraz możecie wesprzeć polskich twórców, których produkty pojawiły się w znacznie niższych cenach. A wszystko w ramach akacji From Poland With Love 2025 organizowanej przez firmę Untold Tales – polskiego wydawcę.

Wśród dziesiątek przecenionych gier znajdziemy prawdziwe hity i perełki, którymi warto się zainteresować. W niższej cenie kupić można m.in. The Alters od 11 bit studios za 108,90 zł, Observer: System Redux za 32,39 zł, zestaw Japanese Drift Master x Car Mechanic Simulator 2018 za 83,67 zł, Dying Light 2: Stay Human Digital Extras Edition za 76,89 zł. Edycja ta zawiera grę w wersji Reloaded, DLC Bloody Ties, cyfrową ścieżkę dźwiękową z gry, cyfrowy artbook, tapetę i cyfrowy komiks. Jest też Wiedźmin 3 w edycji kompletnej za 29,99 zł zawierający wszystkie aktualizacje i dodatki Serca z Kamienia oraz Krew i Wino.

Święto polskich gier na Steam. Przeceny, obok których nie można przejść obojętnie

Niewątpliwie najciekawszym kąskiem tej wyprzedaży będzie hit CD Projekt RED z 2020 r. Chodzi oczywiście o Cyberpunk 2077, które nie miało łatwego startu, ale po 5 latach poprawek, aktualizacji i dużego DLC, mamy do czynienia z tytułem bardzo dopracowanym, choć wciąż nie pozbawionym wszystkich błędów. Chcecie przeżyć historię V na własnych komputerach PC, Mac, a może na Steam Decku? Teraz jest świetna okazja, gdyż gra w podstawowej wersji kosztuje 69,65 zł. Warto jednak zdecydować się na wydanie Ultimate Edition za 128,47 zł, które zawiera podstawkę, wszystkie aktualizacje, dodatek fabularny Widmo wolności, jak również wszystkie udostępnione do tej pory darmowe DLC. Gracze zyskują w ten sposób dostęp do wszystkiego, co Night City ma najlepsze do zaoferowania.

Wyprzedaż From Poland With Love 2025 trwa do 11 sierpnia, a pełną listę przecenionych gier znajdziecie na Steam.