HUAWEI z nowym tabletem przed końcem wakacji. Oto MatePad 11.5 2025

Huawei mocno inwestuje w swoją ofertę tabletów, które od lat cieszą się sporą popularnością – także w Polsce. Każda kolejna generacja oferuje coś, czego mogą pozazdrościć posiadacze konkurencyjnych sprzętów. Czym więc zachęci do zakupu tegoroczny MatePad 11.5?

Tablet HUAWEI MatePad 11.5 (2025), jak sama nazwa wskazuje, posiada ekran o przekątnej 11,5 cala. I to właśnie ekran jest w nim wyjątkowy – przede wszystkim za sprawą technologii, w jakiej został wykonany. W tym modelu mamy do czynienia z matowym wyświetlaczem FullView PaperMatte o rozdzielczości 2456 x 1600 pikselu, który charakteryzuje się m.in. jasnością na poziomie 600 nitów, proporcją 3:2, czy odświeżaniem 120 Hz. Ekran oferuje dodatkowo polaryzację kołową, którą z pewnością docenią użytkownicy okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją. Dzięki zastosowaniu tej technologii zwiększony jest komfort użytkowania tabletu oraz widoczność także z okularach. Huawei chwali się wielopoziomową ochroną wzroku, co przekłada się na wygodne wielogodzinne korzystanie z urządzenia.

HUAWEI MatePad 11.5 2025. Co o nim wiemy?

Sam tablet kierowany jest do różnych grup odbiorców – zarówno młodszych, jak i starszych. Ma być wszechstronnym urządzeniem do nauki, pracy i kreatywnego tworzenia. Sprzedawany w zestawie z klawiaturą Smart Magnetic Keyboard może być świetnym rozwiązaniem w szkole, czy na studiach. Dodatkowo MatePad 11.5 2025 wspiera rysik M-Pencil 3. generacji (sprzedawany osobny), co pozwala na jeszcze większe możliwości wykorzystania tabletu, np. w aplikacji GoPaint, która pojawia się w tym roku na tym modelu tabletu.

Choć na szczegóły związane z ofertą premierową i ceną samego urządzenia musimy jeszcze poczekać, HUAWEI podgrzewa atmosferę i zachęca klientów do wzięcia udziału w specjalnej akcji, w ramach której przy zakupie nowego MatePada można otrzymać ładowarkę HUAWEI SuperCharge 66 W lub bezprzewodową myszkę HUAWEI CD23 SE za symboliczną złotówkę. Co należy zrobić? Wystarczy wejść na stronę consumer.huawei.com/pl/offer/tablety i zapisać się do newslettera. Kupon o wartości 98 zł zostanie wysłany 20.08.2025 i będzie on ważny do 5.10.2025.