YouTube walczy z blokowaniem reklam i... podwyższa cenę Premium. W Polsce i Argentynie!

Google bez wątpienia staje się coraz bardziej agresywne w temacie monetyzacji YouTube. Nie dalej niż wczoraj wspominałem że platforma na poważnie wypowiada wojnę oprogramowaniu blokującemu reklamy, a teraz dokłada kolejną cegiełkę: podwyższa cenę abonamentu w kilku krajach. W tym również w Polsce oraz popularnej wśród szukających okazji by zapłacić nieco mniej... Argentynie. W tej drugiej ceny wzrosły drastycznie!

Cena YouTube Premium szybuje w górę. Ile zapłacimy za dostęp do usługi?

Podwyżki wchodzą do gry już teraz — i obejmą wasz rachunek od następnego okresu rozliczeniowego. Trzeba się przygotować na to, że po podwyżce cen dla subskrypcji indywidualnej w minione wakacje (z 19,99 zł na 23,99 zł) — nadszedł czas na kolejne wzrosty. Teraz indywidualny dostęp do konta YouTube Premium kosztuje 25,99 zł. Ponadto podwyżką objęty został również plan rodzinny. Ten dotychczas kosztował 35,99 zł — po podwyżce zapłacimy za niego 11 złotych więcej: czyli 46,99 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że może on obejmować 6 użytkowników... nie wypada to aż tak znowu źle. Zwłaszcza gdy spojrzymy na to, jak sytuacja ma się na Argentynie. Dlaczego akurat o niej wspominamy?

Otóż wielu użytkowników decydowało się na zakup rodzinnej usługi Premium właśnie tam. Wszystko dzięki bardzo atrakcyjnym przelicznikom. Dotychczas rodzinny pakiet kosztował tam 699 argentyńskich peso. Po podwyżkach będzie to 1569 argentyńskich peso — czyli ponad dwukrotnie więcej. Oczywiście na tle tego ile trzeba za YouTube Premium zapłacić w Polsce to wciąż bardzo atrakcyjna oferta (1569 ARS to niespełna 19 złotych).

Warto mieć jednak na uwadze, że YouTube Premium to nieco więcej, niż tylko oferta platformy bez reklam. To również opcja cieszenia się dostępem do serwisu w tle na urządzeniach mobilnych, a także pobierania treści offline, które szczególnie przydaje się w podróży. Częścią oferty jest także streaming muzyczny YouTube Music.