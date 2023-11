YouTube spowiada się z AI. Brzmi zabawnie

Narzędzia napędzane sztuczną inteligencją stają się coraz potężniejsze. I trudno dziwić się rosnącym regularnie obawom związanym z nadużyciami, które potencjalnie mogą się z nimi wiązać. Byliśmy już świadkami wielu fake newsów opartych na deep fake'ach, widzieliśmy jak generatory obrazków kradną prace innych artystów... powodów do obaw zatem nie brakuje. Google doskonale zdaje sobie sprawę z potencjalnej fali materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i zgodnie ze swoimi wcześniejszymi zapewnieniami: postanawia zrobić co tylko w ich mocy, by chronić społeczność. Dlatego teraz platforma informuje o wymogu informowania widzów, że w materiale wykorzystana została generatywna sztuczna inteligencja.

YouTube poinformuje, że w materiale udział wzięła sztuczna inteligencja

Wierzymy, że w interesie wszystkich jest zachowanie w YouTube zdrowego ekosystemu informacji. AI umożliwi wprowadzenie nowych form narracji i realizowanie jeszcze bardziej kreatywnych pomysłów, jednak może też wspierać tworzenie treści, które będą wprowadzać widzów w błąd – zwłaszcza, jeśli nie będą oni świadomi, że dany film został zmodyfikowany lub wygenerowany przez AI.

— informuje w wiadomości prasowej platforma. Co to oznacza w praktyce? Już niebawem w obrębie platformy wprowadzone mają być nowe opcje. To one mają zapewnić wszystkim widzom rzetelne informacje związane z materiałami, które właśnie oglądają. Platforma planuje wprowadzenie wymogu odpowiedniego oznaczania wszystkich materiałów, które korzystają z modyfikowanych lub sztucznie wygenerowanych treści.

Aby rozwiązać ten problem, w najbliższych miesiącach wprowadzimy zmiany, dzięki którym widzowie będą informowani, że treści zostały wygenerowane przez AI. Będziemy wymagać od twórców, żeby informowali widzów, że publikują wiarygodnie wyglądające, ale zmodyfikowane lub sztucznie wygenerowane treści (w tym utworzone z wykorzystaniem narzędzi AI). Może to być np. wygenerowany przez AI film ukazujący wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca, lub osoby, które powiedziały albo zrobiły coś, czego w rzeczywistości nie mówiły i nie robiły.

Źródło: Depositphotos

Warto mieć na uwadze, że w przypadkach, gdy wygenerowane przez sztuczną inteligencję materiały będą naruszać wytyczne społeczności ... będą odpowiednio oznaczane. YouTube planuje dodać nową etykietę w panelu opisu, która pozwoli poinformować że treści zostały wygenerowane przez AI.