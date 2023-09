Tak wygląda Pixel 8, kolory delikatnie mówiąc są średnie

Tak wygląda Google Pixel 8

Google specjalnie nie kryje się z tym, jak będą wyglądać i co zaoferują tegoroczne smartfony Pixel. Znamy już specyfikację, wiemy też mniej więcej co zaoferuje Android 14, więc szczerze powiedziawszy nie wiem czym gigant chce nas zaskoczyć podczas konferencji. W ostatnich latach jest o to zresztą coraz trudniej i mam wrażenie, że każda kolejna konferencja produktowa jest nudniejsza. Nie wyprzedzajmy jednak faktów, a skupmy się na najnowszych przeciekach. Portal Mysmartprice opublikował oficjalne rendery nowych Pixeli 8, dzięki czemu wiemy już jak będą wyglądać nowe kolory. W zasadzie dużego zaskoczenia nie ma, ale niestety mam wrażenie, że zeszłoroczne barwy były znacznie bardziej trafione.

Tańszy Google Pixel 8 dostępny będzie w kolorach Peony Rose, Grey oraz Obsidian Black. Ten pierwszy możecie podziwiać na zdjęciu poniżej i szczerze powiedziawszy to najmniej mi się on podoba. Wygląda bardziej jak wyprany z kolorów łosoś niż róż, ale może damskiej części bardziej przypadnie do gustu. Szary i czarny, które znajdziecie w galerii na samym dole są po prostu nudne i wyświechtane. Apple pomimo, że poskąpiło barwnika, to jednak prezentuje się nieco lepiej ze swoimi iPhone'ami 15.

Google Pixel 8 Pro wygląda jak zabawka

Niewiele lepiej prezentuje się też Google Pixel 8 Pro. Apple w swoich modelach Pro stosuje bardziej stonowane i powiedziałbym "poważne" kolory, natomiast Google w swoim flagowcu wymyśliło sobie niebieski/błękitny kolor (właściwie to Sky Blue). Dwa pozostałe to Porcelain i Black Obsidian, które wyglądają już lepiej, ale też nie są zbyt ciekawe. Żaden kolor nie porwał mnie, a ten niebieski wygląda nawet trochę zabawkowo. Z drugiej strony korzystam z czarnego Pixela 7, ale i tak mam go szczelnie zamkniętego w kevlarowej obudowie, więc tego koloru nie widzę, a stawiam, że podobnie robi większość użytkowników. W tym roku pod względem kolorystyki zdecydowanie wygrywa Apple.

Oficjalna prezentacja smartfonów z rodziny Pixel 8 będzie miała miejsce 4 października, czyli za około 10 dni. Wielkich nowości się nie spodziewamy, podobnie jak w poprzednich latach model Pro zostanie wyposażony w trzy aparaty, a podstawowa wersja w dwa. Oba będą korzystały z procesora Google Tensor G3, wyposażone zostaną w matryce OLED oraz baterie o nieco większej pojemności. Zmiany wyglądają zatem na kosmetyczne, poza cenami, która mają znacząco wzrosnąć. Jak będzie w praktyce przekonamy się już niedługo.

