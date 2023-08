Mapy Google w Android Auto: kolejne ułatwienie dla kierowców w drodze

Android Auto to funkcja, która potrafi znacząco ułatwić życie kierowcom. Możliwość wyświetlenia aplikacji ze smartfona na ekranie samochodu sprawia, że nie trzeba korzystać z dodatkowych uchwytów na telefon. Dodatkowo ekran auta, co do zasady, ma większą powierzchnię niż ten wbudowany w smartfon, przez co korzystanie z mapy jest wygodniejsze.

Dzięki najnowszej aktualizacji Map Google dla Android Auto kierowcy otrzymali kolejny, istotny dodatek. Ma on sprawić, że obsługa nawigacji stanie się jeszcze wygodniejsza. Co konkretnie się zmieniło?

Mapy Google w Android Auto z wygodnym paskiem

Do tej pory dostęp do podstawowych narzędzi usprawniających obsługę mapy był utrudniony. Przyciski pojawiały się dopiero w momencie interakcji z mapą, co wydłużało obsługę. Wraz z najnowszą aktualizacją (11.90) po lewej stronie od mapy pojawił się przezroczysty pasek, na którym umieszczono przydatne podczas jazdy funkcje.

Co można na nim znaleźć? Przede wszystkim możliwość przybliżania i oddalania mapy. Jest również funkcja zmiany orientacji mapy, wyciszenia komunikatów głosowych a także skrót do menu ustawień.

Choć to na pozór niewielka zmiana, może okazać się przydatna. Kierowca wie, gdzie znajdują się popularne przyciski, dlatego jest w stanie szybciej trafić na nie palcem, niż w przypadku wywoływania paska dodatkowym dotknięciem.

fot. via 9to5Google

Kto otrzyma aktualizację?

Jak donosi serwis 9to5Google, z nowej wersji Map Google dla Android Auto mogą korzystać posiadacze samochodów z systemem w wersji 10. Pojawiły się również informacje o tym, jakoby użytkownicy z Niemiec dostali aktualizację również dla wersji 9.9.

A jak jest u Was? Otrzymaliście już nowy interfejs Google Maps?

Źródło: 9to5Google

Opracował: Tomasz Szwast