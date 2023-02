Windows na komputerach Apple — Microsoft dał na to przyzwolenie. Nie, to nie żart

Microsoft i Apple to zdecydowanie bardziej rywale niż bracia, ale teraz nadszedł całkiem historyczny moment. Gigant z Redmond nigdy nie poparł oficjalnie pomysłu Windowsa na komputerach działających na macOS, chociaż i tak można było zainstalować system operacyjny Microsoftu na swoim komputerze z nadgryzionym jabłkiem w logo — ale zawsze trzeba było kombinować i obchodzić zasady Microsoftu, na przykład korzystając z wirtualnych maszyn.

Warto również zaznaczyć, że cała operacja była całkiem łatwa, ale kiedy sercem komputerów giganta z Cupertino były układy Intela — od kiedy kalifornijska firma przeszła jednak na własne chipy, sytuacja stała się nieco bardziej skomplikowana. Idealny do tego był Boot Camp, który właśnie nie działa z M1 i M2 — i użytkownicy byli skazani na szukanie innych sposobów. Oczywiście żaden z tych sposobów nie był w pełni autoryzowany i chociaż działało, to o rewelacji nie było mowy… aż do dziś.

Microsoft pomoże Ci zainstalować Windowsa 11 na komputerach Mac

Microsoft postanowił pierwszy raz w historii oficjalnie wspierać pomysł instalowania Windowsa na komputerach Mac. Na stronie pomocy technicznej firmy wyjaśniają, w jaki sposób można sparować oprogramowanie MS ze sprzętem Apple. W szczególności przewodnik Microsoftu daje zielone światło dla systemu Windows 11 do uruchamiania za pomocą komputera z Windows 365 Cloud lub na maszynie wirtualnej, takiej jak Parallels Desktop.

Wcześniej firma założona przez Billa Gatesa wymagała, aby komputery miały moduł Trusted Platform Module (TPM) w celu uruchomienia systemu Windows, który nie jest dostępny we wszystkich komputerach Mac. Z pomocą przyszła jednak firma Parallels, która rozwiązała ten problem w bardzo prosty sposób — tworząc zwyczajnie wirtualny moduł TPM, ale nie jest to już konieczne. Zamiast tego użytkownicy mogą po prostu uruchomić Parallels tak, jak do tej pory i Windows 11 będzie działać bez żadnych problemów.

Warto również zaznaczyć, że Parallels to aplikacja na tyle przyjazna, że uruchamia system Windows we własnym oknie na pulpicie, dzięki czemu nie trzeba uruchamiać ponownie Maca za każdym razem, kiedy chcemy skorzystać z innego systemu operacyjnego.

Jest w tym jednak pewien haczyk? Windows na Macu to propozycja głównie kierowana do klientów biznesowych

Co jednak ciekawe, strona wsparcia Microsoftu sprawia wrażenie, że na ten moment całość jest kierowana głównie do klientów biznesowych. W „poradniku” giganta z Redmond wszystko odnosi się bowiem do uruchamiania Parallels Desktop z kopią systemu Windows 11 Pro lub Windows 11 Enterprise. Inne wersje najnowszego systemu Microsoftu mogą więc nie zadziałać.

Nie jest to jednak specjalnie szokujące i raczej brak tu zaskoczenia — najczęściej z takiego rozwiązania korzystają firmy, które mają swoją flotę MacBooków, lecz muszą testować oprogramowanie w innym systemie operacyjnym. Użytkowników, którzy kupują Maci, i chcą na nim zainstalować Windowsa do codziennego użytkowania, nie ma raczej najwięcej.

Unsplash @alesnesetril

Tak czy siak, miło widzieć, że Microsoft po tylu latach pomaga użytkownikom w instalowaniu Windowsa na komputerach Apple. Niezależnie od tego, czy jesteście klientami biznesowymi, czy nie, taka zmiana jest istotna i bez dwóch zdań dla wielu zaskakująca. Spodziewaliście się tego?

Źródło: Microsoft