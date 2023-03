Lenovo nie zwalnia tempa – dopiero co pisaliśmy o stacjach roboczych z serii ThinkStation, a już dziś firma zaprezentowała dużo nowości dla graczy, w tym zaktualizowane Legiony, monitory dla graczy oraz zupełnie nową linię komputerów LOQ.

Lenovo Legion Slim, czyli wydajność i mobilność

Ósma generacja Lenovo Legion Slim ma według producenta nie bać się żadnych gier AAA. Slim 7i wyposażony jest w Intel Core i9-13900H do 13 generacji (w przypadku Slim 7 jest to AMD Ryzen 9 7940HS), kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 i do 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz. Oba modele posiadają wyświetlaczu Lenovo PureSight o proporcjach 16:10, z tą różnicą, że konsumenci mogą wybierać między panelem WQXGA 240 Hz VRR z jasnością na poziomie 500 nitów, lub 3,2 K 165 Hz VRR (430 nitów) z panelem 100% DCI-P3. Druga opcja przeznaczona jest dla użytkowników przekładających kolory i wysoką rozdzielczość ponad czas reakcji.

Źródło: Lenovo

Jednostki wyposażono w system chłodzenia Legion ColdFront 5.0, czyli 4 miedziane rurki cieplne, mieszankę termiczną z wymianą fazową oraz zupełnie nowy wlot powietrza i system 90-łopatkowych wentylatorów. Duże osiągi wymagają odpowiedniej baterii, dlatego też postawiono na jednostkę o mocy 99.99W — największą dozwoloną opcje w wewnętrznej kabinie większości samolotów. Przekłada się to na 10 godzin pracy, a ładowanie do pełna zajmuje 80 minut dzięki Super Rapid Charge.

„Lenovo zawsze wierzyło w umożliwienie graczom elastycznego wyboru urządzenia dostosowanego do ich potrzeb zarówno w zakresie wydajności w grach, jak i stylu życia” – Jun Ouyang, Wice Prezes i Dyrektor Generalny Segmentu Consumer Business Segment, Lenovo

Legiony Slim 5 i 5i mają być zaś według Lenovo najbardziej mobilnymi szesnastkami na rynku. Co na pokładzie? Intel Core i7-13700H 13. generacj w wersji Slim 5i oraz AMD Ryzen 9 7840HS w Slim 5. Łączy je GeForce RTX 4070, konfiguracja do 32GB pamięci RAM DDR5 5600Mhz (z maksymalną opcją rozbudowy do 64GB) i podobnie jak w przypadku 7 i 7i technologia chłodzenia Legion ColdFront 5.0 z systemem podwójnych wentylatorów polimerowych. Warto też wspomnieć o układzie LA1 AI, zasilającym Lenovo AI Engine+, rozdzielającego moc między GPU a CPU w celu optymalizacji wydajności i zminimalizowania hałasu wentylatora. Ekran to ponownie Lenovo PureSight 16:10 WQXGA z odświeżaniem 240 Hz i jasnością na poziomie 500 nitów. Laptopy z serii Slim 5 mogą pochwalić się akumulatorem 80 Wh zapewniającym do 8 godzin pracy. Szybko doładujemy je złączem USB-C obsługującym 140 W. Wszystkie modele – łącznie z LOQ, o których za chwile przeczytacie – działają na systemie Windows 11.

LOQ – nowa seria dla graczy

Bezpośrednio zaś z dziedzictwa Legionów czerpią inspirację zupełnie nowe laptopy serii LOQ (czytane jako „lock”), przeznaczone dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z gamingiem. Lenovo przygotowało aż 4 przenośne maszyny – Lenovo LOQ 16IRH8 i Lenovo LOQ 15IRH8 z procesorem Intel Core (do 13 gen.) oraz Lenovo LOQ 16APH8 i Lenovo LOQ 15APH8 z procesorem AMD Ryzen 7000. Za wrażenia graficzne odpowiadać będzie NVIDIA GeForce RTX 4060, oraz przełącznik MUX, umożliwiający pominięcie zintegrowanego procesora graficznego przez NVIDIA Advanced Optimus. To zaś pozwala na lepszą optymalizację i przekłada się na większą ilość klatek w grach.

Źródło: Lenovo

Podzespoły w komputerach z serii LOQ chłodzone są przez maksymalnie 4 rurki cieplne oraz dwa 85-milimetrowe wentylatory 12V, wspomagane dużymi wylotami i wlotami powietrza. Jeśli zaś chodzi o ekrany, to w modelach 16IRH8 i 15APH8 mamy do czynienia z 16-calowymi wyświetlaczami 16:10 WQXGA, z jasnością na poziomie 350 nitów i odświeżaniem 165 Hz VRR. Mniejsze, 15-calowe modele wyposażono w ekrany 16:9 WQHD, a obie wersje obsługują technologię G-SYNC.

We wszystkich komputerach z serii LOQ zastosowano chip Lenovo LA AI (czyli komponent znany z Legionów), współpracujący z Lenovo AI Engine+ dla lepszego zarządzania mocą i wydajnością termiczną. Laptopy dostępne będą z maksymalnie 32GB pamięci RAM oraz do 1 TB dysku SSD PCIe. Warto tu zaznaczyć, że LOQ można rozbudowywać dzięki dwóm gniazdom PCIe.

W 16-calowych modelach umieszczono baterię 80 Whr, zapewniającą do 7 godzin pracy, wspieraną technologią Super Rapid Charge Pro, która nie tylko powinna zapewnić szybsze ładowanie, ale także wydłużyć żywotność baterii. Laptopy 15-calowe to nieco mniejsza bateria 60 Whr, przekładająca się na 6 godzin pracy. Wszystkie laptopy są wyposażone w port USB-C, obsługujący ładowanie 140 W.

Źródło: Lenovo

Na koniec kilka słów o klawiaturze – w obu wersjach pełnowymiarowa, z dodatkowym panelem numerycznym i skokiem klawiszy wynoszącym 1,5 mm. Nie zabrakło też 4-strefowego podświetlenia RGB, a wszystko to osadzone w polimerowej obudowie z normami MIL-STD 810H.

To tyle o laptopach, ale LOQ to nie tylko jednostki mobilne. Lenovo zaprezentowało też stacjonarnego LOQ Tower 17IRB8, z Intel Core i7-13700 13. generacji i grafice NVIDIA RTX z serii 40XX, a łączy się z siecią za pomocą Wi-Fi 6e7 lub przez port LAN 2,5Ghz.

Źródło: Depositphotos

„Pamięć można rozszerzyć do 32GB 3200MHz DDR4 RAM, a rozbudowane opcje pamięci masowej obejmują do 2TB 3,5" 7200RPM SATA HDD2, 1TB PCIe NVMe™ TLC M.2 2280 SSD2 oraz obsługę do 1 SSD i 2 HDD (sprzedawanych oddzielnie).”

Sama konstrukcja wygląda zaś dość schludnie i minimalistycznie, zachowując przy tym gamingowy charakter.

Gamingowe monitory dla osób z naprawdę dużym biurkiem

Myślicie, że to już koniec nowości? Nope! Zostały nam jeszcze monitory i to nie byle jakie. Spójrzcie tylko na tych gigantów.

Źródło: Lenovo

Lenovo Legion Y34wz-30 to ultraszeroki 34-calowy monitor z zakrzywionym ekranem, wykonanym w technologii mini-LED DisplayHDR 1000 WQHD, co przekłada się na wyraźną jasność i świetny kontrast. Kolory także mają być na najwyższym poziomie dzięki 125% sRGB, 95% 10-bitowej głębi kolorów DCI-P3 i dokładności Delta E<2. Jeśli zaś chodzi o częstotliwość odświeżania i czas reakcji, to model Y34wz-30 oferuje kolejno 180 Hz, oraz 1 ms. Ale to jeszcze nic – Lenovo Legion R45w-30 to dopiero gaming na sterydach.

44-calowy monitor panoramiczny o proporcjach 32:9 robi wrażenie. Wyświetlacz 120% sRGB, 115% DCI-P3 oferuje jasność na poziomie 500 nitów, a częstotliwość odświeżania 165 Hz można przetaktować do 170 Hz. Obsługuje też technologię AMD FreeSync Premium Pro i Adaptive Sync, minimalizujące rozmywanie ekranu przy jednoczesnym maksymalizowaniu HDR. Można też podłączyć do niego różnorakie akcesoria przez USB-C gen 2, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, hub USB oraz porty wyjściowe audio. Dodatkowo wszystkie komputery idą w parze z 3-miesięczną subskrypcją Xbox Game Pass Ultimate.