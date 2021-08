To nie jest oczywiście pierwszy mariaż zachodniej tematyki ze stylem anime, bo wcześniej dostaliśmy m. in. "Animatriksa" oraz "Batman: Gotham Knight", które były czymś nowym, świeżym dla widzów, ale w ramach znanej marki czy franczyzy. Gwiezdne Wojny dopiero na taką szansę czekają, ale przecież nie jest to zupełny początek tego uniwersum z samą animacją, bo mogliśmy już oglądać sporo tego rodzaju produkcji na małym i dużym ekranie, w tym dwie wersje Wojen Klonów.

Jako fan Wojen klonów czekam na Star Wars: Visions

Do dziś z ogromnym sentymentem powracam do produkcji emitowanej Cartoon Network, za którą odpowiadał Genndy Tartakovsky - twórca "Laboratorium Dextera", "Samuraja Jacka" czy "Atomówek". Jego "Wojny Klonów" to wspaniała opowieść, której oprawa wizualna do dziś jest dla mnie najlepszą animowaną odmianą Gwiezdnych Wojen. Wszystkie kolejne powędrowały w kierunku komputerowej, tańszej technologii, co przekłada się na dużą liczbę produkcji/odcinków, ale też nie cieszy oka w tym samym stopniu.

Poprzednie 1 z 1 Następne

Nadchodzące "Star Wars: Visions" prawdopodobnie będą czymś, na czym na dłużej będziemy mogli zawiesić oko. Już dostępne kadry oraz zwiastuny prezentują się znakomicie, choć w pełni rozumiem tych, którzy nie są do końca przekonani z takiego połączenia. Stylistyka anime jest dość specyficzna, więc niektóre rozwiązania w ramach uniwersum Star Wars będą naprawdę nowatorskie. Jestem zaintrygowany i z niecierpliwością wyczekuję premiery nowego tytułu na Disney+.

Star Wars: Visions - zwiastun, odcinki, data premiery

W sumie powstała kolekcja 9 odcinków, których czas akcji będzie bardzo różny, bo niektóre z nich zabiorą nas w okres w okolicy I epizodu, a inne będą rozgrywać się po "Skywalker. Odrodzenie" - ostatniej części sagi. Premiera zaplanowana jest na 22 września na Disney+, które - ja pewnie wiecie - zawita do Polski dopiero w przyszłym roku. Poniżej znajdziecie tytuły odcinków: