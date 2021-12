The Game Awards 2021 - podsumowanie imprezy i najważniejsze zapowiedzi

Gala The Game Awards już za nami. Jak zawsze poza zestawem nagród, to także czas w którym bombardowani jesteśmy zapowiedziami i/lub trailerami nadchodzących gier. Zarywanie nocki by to wszystko oglądać na żywo dla większości jest już poza zasięgiem, ale spokojnie. Zebraliśmy dla Was najważniejsze zajawki, aby nic was nie ominęło!

The Game Awards 2021 - trailery

Tunic

premiera: 16.03..2022

To nie jest pierwszy raz kiedy słyszmy o grze w założeniach będących czymś na wzór duchowego spadkobiercy serii the Legend of Zelda. Wygląda uroczo, a nowy trailer zaostrza apetyt. Premiera już wiosną na PC oraz obie generacje konsol Xbox.

The King of Fighters XV

Premiera: 17.02.2022

King of Fighters to klasyka nad klasyki. Premiera najnowszej odsłony mordoklepki już w lutym, a w międzyczasie twórcy zapowiadają kolejną betę i przedstawiają nowego bohatera: Krohnena.

The Texas Chain Saw Massacre

Nowy projekt o którym nie wiadomo zbyt wiele. Otrzymaliśmy krótką zajawkę, a także kapkę informacji. Wiadomo że Teksańska masakra piłą mechaniczną będzie grą multiplayer i można spodziewać się atrakcji bazujących na prawdziwych wydarzeniach. Data premiery ani docelowe platformy nie są jeszcze znane.

Homeworld 3

Nadal nie wiemy kiedy uwielbiana gra strategiczna powróci, ale otrzymaliśmy nowy trailer z elementami rozgrywki.

The Expanse

Telltale Games, czyli twórcy uwielbianych przygodówek którzy ze szczytu popadli w krainę zapomnienia, wracają. Ich najnowszy projekt to The Expanse, które ma być prequelem do znanego i lubianego serialu Amazonu.

Babylon's Fall

Premiera: 3.03.2022

No nareszcie! Po dłuuuuuuuugim czasie poznaliśmy oficjalną datę premiery najnowszego dziecka Platinum Games. Babylon's Fall trafi w ręce graczy w marcu przyszłego roku, a na zaostrzenie apetytu - mamy też nowy trailer. Gra trafi na konsole PlayStation oraz PC.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Otrzymaliśmy także trailer nowego rozszerzenia zmierzającego do MonHuna. Kompletnie nie moja bajka, ale wygląda... całkiem nieźle - zwłaszcza, jak na Switcha ;)

Evil West

W przyszłym roku zadebiutuje także nowa gra od polskiego studia Flying Wild Hog. Krwawy western z całą rzeszą potworów możemy zobaczyć w akcji na pierwszym trailerze, no i cóż - wygląda naprawdę fajnie. Trzymam kciuki za ten projekt - zagramy w niego na PC oraz konsolach Sony i Microsoftu obu generacji.

Persona 4 Arena Ultimax

Premiera: 17.03.2022

Ostateczna wersja bijatyki z Persona 4 doczeka się portów dla PlayStation 4 i Nintendo Switch. Premiera już wiosną.

Hellblade II: Senua's Saga

No nareszcie jakiś znak życia od Ninja Theory! Kontynuacja ich niezwykłej gry doczekała się zajawki, która wygląda jeszcze lepiej, jeszcze ładniej i jeszcze bardziej nie mogę się jej doczekać.

Star Wars Eclipse

Gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen nigdy za wiele. Zwłaszcza tych dobrych. Najnowsza będzie tytułem od Quantic Dream, co... no nie ukrywam, nie napawa mnie specjalnym optymizmem. Na rozgrzewkę dostaliśmy kinowy trailer, ale jako że to QD, to przecież gameplayowo i tak przez większość czasu nie ma się czym chwalić, prawda? ;)

Wonder Woman

Ekipa odpowiedzialna za Middle-earth: Shadow of Mordor pracuje nad nową grą z Wonder Woman. Ma to być klasyka - gra akcji z perspektywy 3 osoby, ale na szczegóły jeszcze przyjdzie nam zaczekać. Data premiery też nie jest jeszcze znana.

Alan Wake 2

Na Alana Wake'a 2 jeszcze poczekamy - bo premiera dopiero w 2023 roku. Ale pozytywne wieści są takie, że gra się robi, a stojący na czele projektu Same Lake uchylił rąbka tajemnicy i powiedział, że grze będzie bliżej do survival horroru.

Horizon: Forbidden West

Premiera: 18.02.2022

Jedna z najgorętszych premier na konsole PlayStation zbliża się wielkimi krokami. Dlatego na podgrzanie atmosfery - mamy nowy trailer!

The Lord of the Rings: Gollum

Nowa gra z uniwersum Władcy Pierścieni zapowiedziana została kilka dobrych lat temu. Szczerze? Zdążyłem o niej już nawet nieco zapomnieć, ale Deadalic Entertainment przypomniał o niej podczas dzisiejszej gali nowym trailerem. Cóż, wciąż nie jestem przekonany ;)

Sonic Frontiers

Sonic to marka do której mam ogromny festiwal. I mimo że na wielu odsłonach niezwykle się zawiodłem, kolejnym zawsze daję szansę — i na pewno to samo zrobię z nadchodzącą odsłoną Sonic Frontiers. Gra ma trafić do nas w przyszłym roku — na PC, Switcha i obie generacje konsol Sony i Microsoftu.

Dune Spice Wars

Doskonała gra w świecie Dune już była - i to wiele lat temu. Ale skoro marka przeżywa wielki renesans, to nie mogło też zabraknąć czegoś świeższego. Dune: Spice Wars to nowa strategia czasu rzeczywistego za którą odpowiada ekipa Shiro Games. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale prawdopodobnie chwilę na nią poczekamy. Na rozgrzewkę będzie Early Access na Steamie.

Star Trek Resurgence

Tęskniliście za grami w uniwersum Star Treka? To dobrze się składa, bo trwają prace nad nową przygodówką — odpowiedzialne za nią będzie Dramatic Labs, które w dużej mierze zrzesza byłych pracowników Telltale Games. Tytuł ma trafić w ręce graczy wiosną przyszłego roku, a dostępna będzie na obie generacje konsol Sony i Microsoftu oraz PC.

Dying Light 2

Premiera: 4.02.2022

Wyczekiwana kontynuacja Dying Light 2: Stay Human jest już na ostatniej prostej. Gra ma trafić w nasze ręce w lutym, a żebyśmy jeszcze bardziej nie mogli się doczekać, zaserwowano nam nowy trailer:

Elden Ring

Premiera: 25.02.2022

Elden Ring budzi ogrom emocji od pierwszych zapowiedzi. Gra zebrała dużo ciepłych opinii po pierwszych testach, a wszystkie kolejne zajawki wyglądają jeszcze lepiej. Na The Game Awards zaserwowano nam trailer skupiający się na historii, a ta... zapowiada się dość intrygująco. Zobaczcie sami.

Slitterhead

Jeżeli jesteście fanami gier grozy, to tytuł który powinniście śledzić ze szczególną uwagą. Odpowiedzialny za grę jest Keiichiro Toyama, twórca Silent Hilla, który dowodzi teraz ekipie z Bokeh Game Studio. Myślę że dla każdego fana SH to pozycja obowiązkowa.

Demo technologiczne Unreal Engine 5 z Matrixem w roli głównej

Wisienką na torcie była zapowiedź dostępnego już teraz interaktywnego dema technologicznego z Matrixem w roli głównej. To doświadczenie pozwoli przemierzać cyberpunkowy świat i pokazać na co stać UE5. No i jest fajną przystawką przed premierą filmu. Breathtaking?