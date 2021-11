Czekanie dobiega końca i niemal zgodnie z tradycją w grudniu otrzymamy nowe Gwiezdne Wojny. Tym razem jednak będzie to serial "The Book of Boba Fett". Tytułowego bohatera chyba nie muszę przedstawiać?

Historia Boba Fetty

UWAGA SPOILERY

Boba Fett to jedna z najbardziej znanych postaci z Gwiezdnych Wojen. Poznaliśmy go w klasycznej trylogii, a dzięki trylogii prequeli mieliśmy okazję zobaczyć jego ojca. Ten zginął na planecie Geonosis w trakcie starcia z rycerzami Jedi. Boba, podobnie jak ojciec, stał się łowcą nagród o nieskazanej reputacji. Niezwykle skuteczny, ale drogi. Nigdy nie był widziany bez swojej mandaloriańskiej broni. To on schwytał Hana Solo na zlecenie Jabby, dzięki czemu się bardzo wzbogacił. W "Powrocie Jedi" widzieliśmy jak zostaje pożarty przez Sarlaaca. Serial "The Mandalorian" pokazał jednak, że Boba Fett żyje. Zdołał odnaleźć Dina Djarina, odzyskał swoją zbroję i pomógł Djarinowi obronić Grogu. W serialu widzieliśmy też jak Boba Fett powraca do pałacu Jabby, zabija Biba Fortunę i przejmuje tron.

Serial The Book of Boba Fett - zwiastun

Zaprezentowany przez Disney+ zwiastun zapowiada dalszy ciąg historii, która rozpoczęła się w serialu "The Mandalorian". Zamiast międzygwiezdnych przygód, Boba Fett będzie starał się zapanować nad przejętym pałacem Jabby i namówić do współpracy sojuszników poprzedniego panującego. Panujące dotychczas obyczaje oparte na strachu będą trudne do wyplenienia, ale Boba Fett będzie starał się wprowadzić nowy porządek. Nie przyjdzie mu to łatwo, jak widać, a większość akcji serialu najwyraźniej będzie rozgrywać się w jednej lokalizacji.

The Book of Boba Fett - data premiery, liczba odcinków

Premiera serialu na Disney+ została zaplanowana na 29 grudnia. Dojdzie do niej oczywiście na rynkach, gdzie jest dostępny serwis Disney+, a do końca tego roku usługa nie zawita do Polski, bo potwierdzono jej wejście do kraju nad Wisłą dopiero w 2022 r.

Premiery nowych epizodów będą odbywać się w cotygodniowych odstępach, podobnie jak w przypadku "The Mandalorian". Serial "The Book of Boba Fett" ma liczyć 9 odcinków, ale nie wiemy, czy powinniśmy mówić tu w przypadku sezonów, ponieważ wspomina się, że produkcja może być zamkniętą historią, podobnie jak nadchodzący serial o Obi-Wanie Kenobim.

Co przegapiliście w zwiastunie The Book of Boba Fett?

Brak dużej liczby blizn na głowie i twarzy sugeruje, że Boba Fett poświęcił sporo czasu na naprawę zdrowia. Gdy widzieliśmy go w "The Mandalorian", trudno było przegapić to, jak dużo śladów zostawiły po sobie ciągła walka i jego starania o przeżycie. Na samym początku zwiastunu widzimy natomiast jednego z mnichów B'Omarr, którego ukazano też na początku "Powrotu Jedi". Krążą teorie, że to oni szkolą głównego bohatera w serialu w sztuce odradzania się, dzięki czemu powrócił do tak dobrej formy.

Nie wiemy natomiast nic w kontekście powrotu znanych postaci. "The Mandalorian" zaskakiwał nas wielokrotnie nawiązaniami oraz obecnością znanych z filmów bohaterów, choć ich pojawienie się nie było zapowiadane wprost. Być może tym razem będzie podobnie, bo nie wierzę, że twórcy odmówią sobie okazji skorzystania z kultowych postaci, skoro jest ku temu szansa.