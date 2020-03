Rynek zanotował do tej pory co najmniej kilka prób wdrożenia nowego rodzaju usługi VOD, a przynajmniej tylko o tych przypadkach dowiedziały się media i opinia publiczna. Jedną z ostatnich były starania Apple. Firma jeszcze przed debiutem Apple TV+ podjęła rozmowy (czytaj walkę) z zacementowaną branżą i pracowała nad kompromisem, który uczyniłby z giganta prawdziwego pioniera. To, co robi Netflix, czyli oferowanie własnych filmów w ramach abonamentu i omijanie w takiej sytuacji kin to jedno, ale oferowanie kinowych hitów zaledwie dwa, trzy lub cztery tygodnie po debiucie w kinach to zupełnie co innego.

Jak pokazał czas, Hollywood nie było gotowe na taki krok. Następne miesiące od rozmów, o których informowały kolejne portale, minęły pod znakiem kolejnych zestawień box office’a, gdzie filmy zachwycały lub rozczarowywały widownię oraz dystrybutorów. Pojawienie się pandemii kompletnie zmieniło okoliczności. Zamknięcie kin w wielu krajach na świecie wywróciło kalendarze premier do góry nogami i niektóre z tytułów, które miały szansę zarobić jeszcze więcej, przestały przynosić zyski, a część filmów w ogóle do kin nie trafiło. Zaplanowane na najbliższe tygodnie kinowe premiery stanęły pod znakiem zapytania, a niektóre studia postanowiły udostępnić swoje produkcje na VOD (wiele) wcześniej, niż pierwotnie zamierzano (stało się tak między innymi z „Krainą lodu 2”).

Informacja, która gruchnęła wczoraj wieczorem rozbudziła apetyt i wyobraźnię widzów. „Niewidzialny człowiek” będzie lada moment dostępny w Sieci, bo tylko tutaj może teraz przynieść prawdziwe przychody. „Trolle 2” od razu będą dostępne w kinach i w Internecie, więc jest to sytuacja bez precedensu i w kontrze do tego, co robią inni – Universal będzie starał się zachować zaplanowane terminy, podczas gdy Disney już teraz odsunęło w czasie premierę potencjalnego hitu pt. „Mulan„.

Nowości filmowe w domu na telewizorze zamiast w kinie? Będzie drogo