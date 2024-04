Jak już Was informowałem kilkukrotnie, w ostatnim czasie operatorzy swoimi zapisami w regulaminach ofert, jednoznacznie zmierzają do wycofania się w ogóle z umów na czas nieokreślony na światłowody, po zakończeniu okresu oznaczonego. Jest z tym coraz gorzej, koniec tym samym coraz bliższy.

Osobiście skorzystałem chyba z ostatniej z okazji na przejście na umowę na czas nieokreślony z Orange Love, w styczniu tego roku. Wiedząc o tym, co się aktualnie dzieje w tym temacie, zdecydowałem się nawet na podniesienie opłat o 20 zł w stosunku do kosztów w trakcie umowy na czas oznaczony - z 90 zł do 110 zł.

Z tej prostej przyczyny, iż teraz taki sam pakiet Orange Love dla nowej umowy (tylko z większym transferem danych w smartfonie) kosztuje 120 zł + 10 zł za modem i dekoder, razem 130 zł. W mojej umowie nie było jeszcze dodatkowych opłat za wypożyczenie sprzętu.

Jak to wygląda obecnie przy nowych umowach u największych operatorów w Polsce? Sprawdźmy tylko same światłowody dla budynków wielorodzinnych.

Światłowody w INEA - nowe umowy

Zaczynamy alfabetycznie od INEA, która na start dla nowych klientów ma nie lada promocję. Mamy tu trzy pakiety do wyboru z limitem prędkości 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s w cenie odpowiednio 56 zł, 61 zł i 66 zł miesięcznie.

Co po umowie na okres oznaczony? Opłaty rosną do 81 zł, 91 zł i 101 zł miesięcznie - w ofercie na sam dostęp do światłowodów. Na szczęście, router WiFi w cenie, co jest już rzadkością.

INEA nie ma oferty na stronie na umowę na czas nieokreślony.

Światłowody w Orange - nowe umowy

Jeszcze lepszą promocję ma Orange - od 4 za prędkość do 300 Mb/s, do 6 miesięcy gratis za prędkość do 600 Mb/s i 1 Gb/s.

Po promocji abonament będzie wynosił (już razem z opłatą za dzierżawę modemu) 70 zł, 80 zł i 90 zł miesięcznie. Po zakończeniu umowy i przejściu na czas nieokreślony - 80 zł, 90 zł i 100 zł miesięcznie, czyli złotówkę taniej niż w INEA.

Tyle samo zapłacicie dziś, jeśli od razu zdecydujecie się na umowę na czas nieokreślony. Nie skorzystacie tu z takiej samej promocji (przy umowie na czas nieokreślony jest miesiąc gratis za zakup online) i od razu od drugiego miesiąca zapłacicie 80 zł, 90 zł lub 100 zł, ale kto wie, co tam się zmieni po drodze, bo zobaczycie za chwilę na co wpadł już Play.

Alternatywą dla Orange będzie nju mobile światłowód, ale z mocno ograniczoną dostępnością - tylko tam, gdzie nie są świadczone usługi Orange Światłowód.

Światłowody w Play - nowe umowy

Ofertę Play wyjątkowo zaczniemy od umów na czas nieokreślony, tzw. bez zobowiązań, bo ten przykład pokazuje w zasadzie faktyczny koniec takich umów. Za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy tutaj 75 zł miesięcznie (razem z wypożyczeniem routera WiFi), do 600 Mb/s - 85 zł, do 1 Gb/s - 105 zł, a do 5 Gb/s - 135 zł miesięcznie.

Jednak, jeśli czytamy dalej to, co pod tabelką, możemy dowiedzieć się, że to opłaty tylko przez pierwszy rok umowy na czas nieokreślony. Po 12 miesiącach abonament rośnie o 5 zł w każdym pakiecie, a każdy kolejny rok to kolejne 5 zł więcej - na taki krok nie zdecydował się jeszcze żaden operator.

Ile zapłacimy, jeśli zdecydujemy się na umowę na czas określony? Tyle samo jeśli podpiszemy umowę na 12 miesięcy z Netfliksem w cenie abonamentu. Z tym, że po roku abonament rośnie o 10 zł w każdym planie, i w każdym kolejnym roku o 5 zł miesięcznie więcej.

Umowa na czas określony na 2 lata bez Netfliksa? Proszę bardzo - 20 zł taniej, ale po 24 miesiącach wzrost o 20 zł miesięcznie, a po każdym kolejnym roku na umowie na czas nieokreślony - 5 zł miesięcznie więcej.

Światłowody w Plus - nowe umowy

W Plusie, podobnie jak w Orange jest tylko jednorazowa podwyżka po przejściu na umowę na czas nieokreślony.

Przy prędkości do 300 Mb/s opłaty przez 2 lata wynoszą 75 zł, na umowie na czas nieokreślony 85 zł (router w cenie). Prędkość do 600 Mb/s to odpowiednio 85 zł i 95 zł miesięcznie, a do 1 Gb/s - 95 zł i 105 zł miesięcznie.

Brak umów na czas nieokreślony, ale ta dostępna jest w alternatywnej ofercie Netii.

Jest tu taniej na umowie na czas określony, również po jej zakończeniu.

Z kolei, jeśli zdecydujemy się od razu na umowę na czas nieokreślony, za każdy pakiet zapłacimy 65 zł, 75 zł i 90 zł miesięcznie - z routerem w cenie, czyli jak na razie najtaniej w całym tym zestawieniu.

Światłowody w T-Mobile - nowe umowy

Taniej nie będzie w T-Mobile, bo to kolejny po Play operator, który już zdecydował się na podwyższanie co roku opłaty na umowie na czas nieokreślony.

Nowe umowy na dwa lata, to koszt 65 zł miesięcznie za prędkość do 300 Mb/s, 75 zł za 600 Mb/s i 95 zł za 900 Mb/s. Po okresie oznaczonym opłaty rosną o 10 zł miesięcznie i po każdym kolejnym roku o kolejne 10 zł miesięcznie.

Brak ofert na umowę od razu na czas nieokreślony.

Światłowody w Vectra - nowe umowy

W przypadku Vectry pod uwagę miałem brać tylko umowy na czas nieokreślony z powodu ich klauzul inflacyjnych, ale okazuje się, że właśnie się z nich wycofują przy nowych i przedłużeniowych umowach (źródło: Wirtualnemedia.pl).

Tak więc przy umowie na 12 miesięcy, przez pierwszy rok zapłacimy 65 zł miesięcznie z routerem (od drugiego miesiąca), a po przejściu na umowę na czas nieokreślony 75 zł miesięcznie za prędkość do 450 Mb/s. Wyższe prędkości to odpowiednio 75 zł i 85 zł miesięcznie oraz 85 zł i 95 zł miesięcznie.

Jeśli od razu podpiszemy umowę na czas nieokreślony, za prędkość do 450 Mb/s zapłacimy 70 zł, do 600 Mb/s - 80 zł, a za 900 Mb/s - 85 zł miesięcznie.

Którą ofertę teraz wybrać? Osobiście brałbym według kolejności, oczywiście wybór uzależniony od dostępności w danej lokalizacji - Netia, Vectra i Orange. W każdej z tych opcji umowa na czas nieokreślony, zanim nie wprowadzą opłat za każdy rok jak w Play.

Stock Image from Depositphotos.