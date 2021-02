Disney zresetuje nową trylogię Star Wars serialami? To moje marzenie!

Z każdego z trzech filmów pozostało sporo niewykorzystanego materiału, w tym rzekome sceny z trójką kluczowych postaci z oryginalnej trylogii – Markiem Hamillem, Harrisonem Fordem i Carrie Fisher – którzy mieliby otrzymać w serialach jeszcze większe role. Nieoficjalnie mówi się, że każdy film („Przebudzenie mocy”, „Ostatni Jedi” i „Skywalker. Odrodzenie”) otrzymałby dedykowany sezon i opowiadał historię z filmu na nowy, bardziej uporządkowany sposób. Pytanie tylko, czy te historie są do odratowania?

Disney woli zapomnieć czy będzie próbowało ratować?

Jestem gotów napisać, że tak. Przy ponownym montażu można by się pokusić o wycięcie lub zmarginalizowanie niektórych wątków, by innym nadać większe znaczenie. Niestety, wydźwięku całej historii (w tym powrotu Imperatora) już nie cofniemy, ale może w tym wszystkim udałoby się odnaleźć więcej sensu. Taki krok budziłby oczywiście obawy przed kolejnym blamażem Disney’a, który potrafi równie mocno zachwycić, co rozczarować fanów.

W jakiej kolejności oglądać Gwiezdne Wojny?

Nie jestem przeciwnikiem wszystkiego, co zrobili, bo „Łotr 1”, „Solo” czy „The Mandalorian” to udane produkcje, a powrót „Wojen Klonów” był naprawdę miłą niespodzianką. W sytuacji, gdy kinowe (największe i najważniejsze dla marki) produkcje są jednak odbierane najmniej pozytywnie, to Disney powinno jak najbszybciej ten problem zdiagnozować i zastosować pewną profilaktykę.