Nową grę Gwiezdne Wojny stworzy Ubisoft. Koniec monopolu Electronic Arts

Gdy w 2013 r. licencję na tworzenie gier ze świata Gwiezdnych Wojen otrzymało Electronic Arts — i to na wyłączność, liczyłem na naprawdę porządne tytuły. Tym bardziej, że w tym czasie otrzymaliśmy kilka filmów kinowych (całą nową trylogię i tytuły poboczne). Nic takiego się nie stało. EA wyprodukowało do tej pory kilka gier ze świata Gwiezdnych Wojen: Star Wars: The Old Republic (przed kupnem Lucasfilm przez Disney) z dodatkami, Star Wars Battlefront i Star Wars Battlefront II, Star Wars: Galaxy of Heroes na urządzenia mobilne, Star Wars Jedi: Upadły Zakon oraz Star Wars: Squadrons. Lista krótka, ale nie zmienia to faktu, że część tytułów wywołała wokół siebie sporo kontrowersji — przede wszystkim Battlefront II. Związane były one przede wszystkim z mikrotransakcjami — ostatecznie pod naciskiem graczy zostały usunięte w aktualizacjach.

Koniec dominacji EA w grach Star Wars. Nowe Gwiezdne Wojny zrobi Ubisoft!

Disney oraz nowo powołany oddział Lucasfilm Games potwierdzają, że za nowy projekt osadzony w realach Gwiezdnych Wojen będzie odpowiadał Ubisoft — a konkretniej studio Massive Games, które znane jest m.in. z Tom Clancy’s The Division, Tom Clancy’s The Division 2 i starszych tytułów (Ground Control, World in Conflict). Za sterami zasiądzie Julian Gerighty odpowiedzialny za The Crew i The Division 2, i który był jednym z producentów Splinter Cell: Chaos Theory i Splinter Cell: Pandora Tomorrow. Na temat nowej gry Star Wars nie wiemy właściwie nic poza tym, że powstaje i jest na wczesnym etapie produkcyjnym i wykorzystywać będzie autorski silnik Snowdrop. Ma też być grą z otwartym światem — myślę, że to ostatnie najbardziej zainteresuje graczy. Ubisoft słynie z gier-piaskownic i w większości przypadków radzi sobie w tym temacie bardzo dobrze (zwłaszcza po solidnych paczkach z aktualizacjami).

Otwarty świat w nowej grze Gwiezdne Wojny od Ubisoft. Co z EA?

A kiedy premiera? Na nią przyjdzie nam jeszcze poczekać. Ale dobrze widzieć, że Disney oraz Lucasfilm zdecydowali o udostępnieniu licencji na Gwiezdne Wojny innym wydawcom. EA z dostępem na wyłączność, zdaniem wielu, nie spełnił oczekiwań graczy — choć muszę przyznać, że w Jedi: Fallen Order i Squadrons bawiłem się bardzo dobrze. Disney również jest zadowolone ze współpracy i nie zamierza jej kończyć — EA nadal pracuje nad kolejnymi tytułami kosmicznej sagi.

Jednak już teraz pojawiają się komentarze, że Gwiezdne Wojny wpadły z deszczu pod rynnę. Warto jednak dodać, że Ubisoft nie otrzymał licencji na wyłączność dla gier Star Wars, czy innych tytułów Lucasfilm Games. Wystarczy wspomnieć o wczorajszej zapowiedzi gry Indiana Jones, za którą odpowiadać będzie studio MachineGames i Bethesda. Disney i Lucasfilm Games są otwarci na innych twórców i gdy tylko będą mieli dobre pomysły, chętnie pomogą je zrealizować.

W związku z ogłoszeniem przez Lucasfilm Games nowych projektów przekazujemy oficjalny komentarz Electronic Arts:

Jesteśmy dumni z naszej wieloletniej współpracy z Lucasfilm Games, która będzie jeszcze kontynuowana przez wiele lat. Nasze utalentowane zespoły stworzyły jedne z najbardziej udanych gier w historii serii Star Wars, w tym Star Wars Jedi: Upadły Zakon, Star Wars: Battlefront i Battlefront II, Star Wars: Galaxy of Heroes oraz Star Wars: Squadrons. Uwielbiamy Gwiezdne Wojny i nie możemy się doczekać tworzenia kolejnych ekscytujących historii dla graczy